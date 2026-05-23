Auteurs d'une belle saison avec les équipes de formation, cinq visages sont à suivre de très près la saison prochaine sous le maillot vert. Portraits.

L'ASSE a toujours fait de la formation une priorité, et cette saison ne fait pas exception. Après avoir intégré Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali, Paul Eymard et Djylian N'Guessan au groupe professionnel, le club stéphanois continue de nourrir son vivier. Cinq jeunes pousses se sont particulièrement distinguées et méritent d'être placées sous le feu des projecteurs.

Nils Rised (né en 2009) : l'ascension fulgurante à l'ASSE

Arrivé en janvier en provenance de Torcy, le milieu de terrain a mis peu de temps à faire l'unanimité au sein du club. Après avoir brillé avec Torcy en U17 National en première partie de saison, il a rapidement gravi les échelons en s'imposant avec les U19 Nationaux de l'ASSE, avant de terminer l'exercice avec le groupe N3 en championnat. Un cursus express qui en dit long sur son niveau.

Mylan Toty (né en 2009) : l'ailier qui fait basculer les matchs

Stéphanois de formation, cet ailier déroutant a inscrit le but décisif contre Mâcon (1-0), celui qui a fait basculer la saison du bon côté. Capable d'utiliser ses deux pieds, Mylan Toty a évolué ponctuellement avec la réserve tout en étant un élément régulier des U19 Nationaux. Le défi de la saison prochaine sera de confirmer en se montrant encore plus décisif.

Nathan Kasia (né en 2009) : le défenseur de l'ASSE à la patte gauche

Prometteur, solide et doté d'une patte gauche très qualitative, le défenseur central a su s'imposer en réserve lors de la seconde partie de saison. Nathan Kasia devrait devenir un joueur clef du groupe N3 la saison prochaine. Et pourquoi ne pas envisager, à terme, quelques apparitions avec les professionnels ?

Noah Moulin (né en 2008) : le futur pro

C'est sans doute la grande nouvelle de la fin de saison : Noah Moulin devrait parapher un contrat professionnel de trois saisons dans les prochains jours. Pilier de la réserve tout au long de l'année, il a signé un but d'une importance capitale lors du dernier match décisif pour le maintien. Sylvain Gibert et son staff comptent clairement sur lui la saison prochaine.

Adam Baalal (né en 2007) : l'espoir venu du Maroc

Arrivé en janvier en provenance du Maroc, Adam Baalal a dû patienter quelques semaines, le temps d'obtenir son visa. Mais la suite a largement compensé : plusieurs séances d'entraînement avec le groupe professionnel, une première convocation en groupe pro contre Rodez et des buts importants inscrits en réserve. Une première saison prometteuse qui donne de l'espoir pour la suite.