Philippe Montanier a réservé une surprise dans son groupe pour le déplacement à Rodez. Adam Baallal, jeune milieu arrivé cet hiver, intègre pour la première fois le groupe professionnel. Un nom encore peu connu, mais un profil qui incarne la stratégie actuelle du club.

Nous vous l'annoncions en exclusivité en janvier dernier. Adam Baalal arrivait à l'époque à l'ASSE dans une relative discrétion. Il fait aujourd’hui un premier pas vers le groupe professionnel. À 19 ans, le milieu marocain symbolise le virage pris par l’ASSE depuis plusieurs mois. Le club mise sur des profils jeunes, à fort potentiel, capables de s’inscrire dans la durée.

Formé à l’Académie Mohammed VI, Baallal a rapidement attiré l’attention des recruteurs stéphanois par sa qualité technique et sa lecture du jeu. Avant de rejoindre le Forez, il avait déjà connu ses premières minutes en première division marocaine avec l’Union Touarga Sport. Un parcours solide pour un joueur de son âge, déjà capitaine avec les U18 marocains.

Baallal : Une montée en puissance progressive à l’ASSE

Depuis son arrivée, Adam Baallal suit un chemin logique. D’abord intégré avec les U19, il s’est rapidement distingué en marquant dès son premier match contre Air Bel (victoire 3-2). Une entrée en matière remarquée, confirmée ensuite avec la réserve. La semaine dernière encore, il a trouvé le chemin des filets d'une tête sur corner face à Hauts Lyonnais, malgré la défaite de son équipe (4-1). Des performances qui traduisent une adaptation rapide au football français et à son nouveau club.

En parallèle, le milieu de terrain a régulièrement été appelé à s’entraîner avec le groupe professionnel. Un signe fort envoyé par le staff. Sans brûler les étapes, le club observe son évolution et l’intègre progressivement parmi les pros. Sa présence dans le groupe pour Rodez s’inscrit dans cette logique, même si elle est avant tout la conséquence des nombreuses absences au milieu de terrain avec la dernière en date concernant Moueffek comme annoncé en exclusivité sur notre site.

Un pari sur l’avenir plus qu’une solution immédiate

Il ne faut pas s’y tromper. La convocation d’Adam Baallal ne signifie pas que le jeune Marocain est déjà à maturité pour la Ligue 2. Elle s’inscrit dans une vision à moyen terme. L’ASSE prépare l’avenir, tout en offrant des opportunités à ses jeunes joueurs. Dans un contexte de fin de saison tendu et marqué par les blessures, ce choix est un peu contraint.

Le profil de Baallal correspond à ce que recherche le club. Un milieu capable de jouer juste, de sécuriser le jeu, mais aussi de se projeter. Son intelligence dans les déplacements et sa maturité sont régulièrement mises en avant. Des qualités précieuses dans un secteur où l’ASSE a parfois manqué de stabilité.

Face à Rodez, il est peu probable de le voir jouer un rôle majeur. Mais sa présence dans le groupe en dit long. Adam Baallal n’est plus seulement un pari pour l’avenir. Il commence à s’inscrire dans le présent stéphanois.