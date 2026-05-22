Claude Puel n’a pas caché sa frustration après la défaite de Nice en finale face au RC Lens (3-1). Malgré un contenu jugé intéressant par le technicien niçois, l’OGCN a craqué dans les moments clés. Une mauvaise nouvelle avant de retrouver l’ASSE en barrages de Ligue 1 cette semaine.

Nice espérait conclure sa saison avec un trophée. Finalement, les Aiglons repartent avec beaucoup de regrets après leur revers contre Lens. Au micro de BeIN Sports, Claude Puel a reconnu l’efficacité lensoise tout en soulignant la qualité du match produit par ses joueurs.

“Je ne sais pas ce qu’on va retenir de cette finale. Je pense qu’on fait un bon match voire un très bon match par séquence jusqu’au but encaissé”, a expliqué le coach niçois. Avant d’ajouter : “On a la maîtrise et des bonnes situations.”

Claude Puel regrette le réalisme lensois

Le tournant de la rencontre reste ce premier but encaissé par Nice. Une ouverture du score qui a totalement changé le scénario de la finale selon Claude Puel.

“Ce but nous fait mal puis deuxième but sur corner. Ensuite on revient avant la mi-temps. On a eu des situations pour scorer, eux ont été cliniques, très efficaces et c’est la différence ce soir entre eux et nous.”

Des mots qui traduisent surtout la frustration d’un entraîneur convaincu que son équipe avait les moyens de rivaliser avec Lens. Malgré la défaite, l’ancien coach de l’ASSE refuse d’accabler ses joueurs.

“On n’a pas à rougir de notre prestation.”

L’ASSE attend Nice pour des barrages explosifs

Cette finale laisse toutefois des traces avant un rendez-vous capital pour les Niçois. Dès ce mardi, Nice retrouvera l’ASSE pour le barrage aller de Ligue 1 avant le match retour programmé vendredi. Deux rencontres décisives qui seront diffusées sur BeIN Sports.

Claude Puel a également évoqué le troisième but lensois, intervenu au pire moment pour son équipe. “Juste avant le troisième but, on était passé dans une défense à 4 pour apporter un plus et on prend ce troisième qui nous fait très mal.”

Pour l’ASSE, cette double confrontation face à Nice représente l’occasion de retrouver l’élite. Mais les Verts devront se méfier d’une équipe niçoise blessée et revancharde après cette finale perdue.

L’état mental des Aiglons sera d’ailleurs l’une des grandes inconnues de cette semaine décisive.