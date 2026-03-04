Nils Rised est le nouveau milieu offensif de l’ASSE. À seulement 16 ans, le joueur né en 2009 débarque dans le Forez avec des statistiques impressionnantes et une réputation déjà solide dans les cercles du football de jeunes. Portrait d’un talent précoce qui n’a pas choisi Saint-Étienne par hasard.

À la mi-saison, en janvier 2026, l’AS Saint-Étienne officialise l’arrivée de Nils Rised en provenance de l’US Torcy. Le club ne tarde pas à l’intégrer dans ses groupes U17 puis U19, preuve de la confiance placée en lui. Mieux encore, il découvre rapidement le groupe réserve lors du Challenge Espoirs face à Monaco.

Entré pour le dernier quart d’heure, le jeune milieu offensif ne se cache pas. Il prend ses responsabilités lors de la séance de tirs au but et transforme son penalty avec sang-froid. Un premier signal fort envoyé dans le Forez.

Car si Saint-Étienne a accéléré sur ce dossier, ce n’est pas un hasard. En U17 National, Nils Rised réalise une première partie de saison éclatante : neuf buts et sept passes décisives en une demi-saison. Des chiffres rares pour un joueur de sa catégorie. Plusieurs centres de formation français étaient positionnés. Mais le projet stéphanois a fait la différence.

Nils Rised, un profil technique rare pour l’ASSE

Sous la responsabilité de David Le Moal et Frédéric Dugand, le jeune milieu offensif va désormais poursuivre sa progression à l’ASSE. Objectif : franchir les paliers un à un.

Son ancien entraîneur en U16, Mathieu Czupryna, décrit un profil très particulier. « Le point fort chez Nils qui m’a toujours surpris est sa tenue de balle. Il a une capacité assez incroyable à rester en maîtrise, même quand tout semble indiquer qu’il va la perdre. »

Un atout précieux. Rare même. Sa faculté à conserver le ballon haut sur le terrain lui permet de se sortir de situations délicates. Mais surtout, elle donne du temps à son équipe pour se projeter et venir en soutien. Un vrai joueur de tempo, capable de faire respirer un bloc.

Son axe de progression ? « Maximiser l’efficacité de ses choix dans le dernier tiers. Il est devenu décisif au fil du temps. Il doit continuer en se trompant le moins possible face au jeu. » Autrement dit, gagner encore en justesse dans les zones qui font basculer un match.

Un enfant de Torcy, mature et structuré

Nils Rised n’est pas seulement un joueur prometteur. C’est aussi un profil humain solide. Calme, structuré, déterminé. « Il ne triche jamais. Il sait ce qu’il veut. Il a fait preuve d’une maturité sans faille pour atteindre ses objectifs », confie son ancien coach.

Dans la vie de groupe, le contraste est frappant. Discret en dehors du terrain, il laisse parler son football une fois sur la pelouse. Très apprécié de ses coéquipiers, il s’est construit pas à pas.

Arrivé en U9 à l’US Torcy en provenance de Villemomble, il a ensuite effectué toute sa formation dans le club francilien. Un pur produit maison. La signature à l’ASSE s’est faite rapidement à l’intersaison, au point que son ancien entraîneur n’a pas pu vivre ce moment. « Nous espérons qu’il viendra nous rendre visite. C’est un enfant du club. »

Une anecdote résume son impact. En tournoi international en Guadeloupe, face à l’Olympique Lyonnais, Torcy doit absolument gagner pour se qualifier. Match fermé. À cinq minutes de la fin, Nils délivre une passe décisive. Victoire 1-0. Explosion collective. Un moment fondateur.

Aujourd’hui, le Forez accueille un joueur à fort potentiel. Talentueux, mature et déjà décisif. À 16 ans, Nils Rised a choisi l’ASSE pour grandir. Et si les premiers signes ne trompent pas, Saint-Étienne tient peut-être là l’un de ses prochains grands milieux offensifs.

L’histoire ne fait que commencer.