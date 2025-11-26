Fidèle à son ADN, le club veut continuer à former des joueurs pour nourrir son équipe professionnelle. Avec de nombreux nouveaux visages lors du 7e tour de Coupe de France, l'ASSE perpétue la tradition. Portrait de Noah Moulin, jeune talent polyvalent de l'académie, qui grimpe les échelons avec sérieux et ambition depuis son arrivée en 2019.

L’histoire de Noah Moulin ressemble à celles que les supporters de l’ASSE adorent. Une trajectoire simple, locale, faite de travail et de progression constante. Né le 13 mai 2008, le jeune joueur se distingue depuis des années par sa polyvalence et son intelligence de jeu. Il peut évoluer sur tout le front de l’attaque, mais aussi dans un rôle de milieu relayeur. Un profil rare, déjà très complet, qui attire forcément les regards au sein du club stéphanois.

Avant de porter le maillot étoilé, Noah fait ses premières armes à Haut Pilat Interfoot. Il découvre le football en U7, un ballon aux pieds, avec une passion qui ne le quittera plus. À HPI, il passe cinq saisons pleines. D’abord sous la tutelle de Christophe Fournand entre les U7 et les U9. Puis sous les ordres de Pierre Grosjean, coach des U10-U11. Deux éducateurs qui l’ont suivi, accompagné et vu grandir.

C’est durant cette période qu’il se démarque, tournoi après tournoi, match après match. Les éducateurs le savent : il a un petit quelque chose, ce supplément de qualité qui distingue les joueurs à potentiel. Le tournant arrive lors d’un tournoi à Veauche, face à l’ASSE. Une finale qui change son destin.

Depuis son arrivée officielle en août 2019, Noah n’a jamais cessé d’avancer. U12, U13, U14, U15, U16, U17,U18 puis réserve : il gravit chaque étage avec la même détermination. La saison dernière, il brille en U17 Nationaux. Une première place en championnat, un quart de finale serré perdu 4-3 contre Strasbourg, et un rôle clé dans cette génération prometteuse. Aujourd’hui, il évolue avec la réserve, franchit ses premiers paliers chez les adultes et s’entraîne ponctuellement avec les pros dirigés par Eirik Horneland. Une dynamique forte qui pourrait bientôt l’amener à espérer son premier contrat professionnel.

Un talent révélé dès les U11

Le déclic, Pierre Grosjean s’en souvient parfaitement. Lors du fameux tournoi de Veauche, il repère l’attention des Stéphanois. Il glisse alors à l’entraîneur adverse un conseil précieux : « Regardez-le, il a quelque chose en plus ». La suite confirme son intuition.

Noah convainc lors des détections. Sa personnalité séduit, son jeu aussi. Il impressionne au point de s’entraîner avec l’ASSE durant toute l’année U11 avant même de signer. Un processus encadré par Georges Forty et Monsieur Liogier, qui travaillent avec les parents pour finaliser son arrivée à Saint-Étienne. Une signature qui marque le début d’une longue histoire. Sept saisons plus tard, le jeune milieu offensif fait toujours partie de la maison verte et continue de prouver qu’il a sa place dans la construction sportive du club.

Pierre Grosjean ne cache pas sa fierté. Pour lui, Noah représentait le facteur X à HPI. Le joueur capable de débloquer un match, de changer le cours d’une rencontre grâce à une technique supérieure et une vision de jeu déjà très affirmées pour son âge. Au-delà de ses qualités footballistiques, Noah coche toutes les cases humaines : sérieux, discret, travailleur, toujours tourné vers le collectif.

Un joueur polyvalent de l'ASSE au seuil du monde professionnel

Aujourd’hui, Noah Moulin s’installe dans une zone décisive de sa progression. Après une préparation encourageante avec le groupe de Sylvain Gibert, il dispute ses premières minutes en senior. Il découvre le rythme, l’impact et les exigences du football adulte. Il a même intégré le groupe aligné en Coupe de France contre Quetigny au 7e tour, un moment important malgré sa présence sur le banc.

Plus les mois passent, plus la courbe est ascendante. Les portes du groupe professionnel s’ouvrent doucement. Il s’entraîne parfois sous les ordres d’Eirik Horneland, preuve que le club surveille de très près son évolution. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’avenir de Noah se joue dans les prochains mois. Toutes les parties discuteront d’ici la fin de saison. Si la progression continue au même rythme, l’ASSE devrait logiquement vouloir sécuriser l’un de ses jeunes les plus prometteurs.

Un entourage sain renforce cette dynamique. « Les parents ont la tête sur les épaules », témoigne Pierre Grosjean. « Ils accompagnent sans pression. Ils veulent juste qu’il vive son aventure. » Une famille présente, engagée, mais toujours à la bonne distance. Un équilibre précieux.

À HPI, on suit son histoire avec fierté. Voir un enfant du club porter le maillot de l’ASSE, gravir les catégories et se rapprocher du monde professionnel… c’est un symbole fort. Le rêve de Geoffroy-Guichard se rapproche. Il reste encore des marches, les plus hautes, les plus exigeantes. Mais Noah avance avec calme, ambition et lucidité. Comme un enfant du Forez déterminé à écrire son propre chapitre.