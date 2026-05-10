La réserve de l'ASSE recevaient Macon pour la dernière journée de championnat de N3 à domicile. Les hommes de Sylvain Gibert terminent une année décevante avec une génération qui est en grande difficulté pour valider son maintien à ce niveau. Résumé de la rencontre.

Sylvain Gibert a livré son analyse sur le site officiel de la dernière rencontre contre Hauts Lyonnais : "Après avoir souvent mis en valeur l’état d’esprit des joueurs, ce soir je suis très déçu car je n’ai pas reconnu mon équipe sur la première mi-temps. On est passé complètement à travers de notre première mi-temps où il a manqué de tout pour espérer quoi que ce soit. Nous n’avons pas été dignes d’une équipe qui souhaite se maintenir, et loin du travail fourni durant la semaine. Après une gueulante à la pause, les joueurs ont pris plus de responsabilités, ils ont réagi, et les entrants nous ont tous apporté. On fait évidemment une meilleure seconde mi-temps, sans réussir pour autant à faire douter Hauts-Lyonnais, qui a affiché beaucoup de maitrise et de maturité. Les autres résultats nous laissent encore en dehors de la zone de relégation. Je sais que mon équipe est capable de faire mieux qu’aujourd’hui et elle devra le montrer sur les deux derniers matchs, comme si notre vie en dépendait, pour arracher le maintien."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo-civier - Stojkovic, J. Mouton, Kasia, Dodote - Sahraoui, Baalal, Traore - Moulin, Othman, Cisse.

Sont entrés en jeu : Agesilas, Toty, Sissoko, Rised, Benkou.

Résumé de la rencontre

En grand danger pour le maintien, les Verts ont réalisé le match parfait ponctué par un but à la 94e du jeune Mylan Toty, une victoire 1-0 qui leur permet en cas de victoire lors du prochain match d'assurer leur maintien.

⚽️ Ils n'ont pas lâché et ont été récompensé au boooout du temps additionnel (le bruit de GG en fond c'est trop).pic.twitter.com/v9ctcW8xus https://t.co/dTlesNNX6c — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) May 9, 2026

La semaine prochaine, les stéphanois joueront leur dernière rencontre de l'année contre Cosne UCS football, lanterne rouge et déjà relégué, le samedi 16 mai à 18h.

Crédit photo : asse.fr