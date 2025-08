La dernière semaine de la préparation estivale 2025-2026 touche à sa fin. L'ASSE se rendra à Laval dans moins d'une semaine pour lancer sa saison en Ligue 2. Retour sur les infos marquantes de cette semaine dans le Forez.

La compétition reprend bientôt ses droits pour les hommes d'Eirik Horneland. Samedi prochain, les Verts seront au Stade Francis-Le-Basser pour débuter la saison 2025-2026 face au Stade Lavallois. L'ASSE qui ambitionne une remontée directe dans l'élite, devra commencer fort à Laval.

Un nouveau préparateur mental à l'ASSE

L’AS Saint-Étienne, sous l’impulsion de son président Ivan Gazidis et de Kilmer Sports, poursuit une profonde restructuration en coulisses. Des audits stratégiques ont conduit à un renforcement de la cellule de recrutement et de performance avec des profils venus de grands clubs européens (Chelsea, City...).

Dernier renfort : le Dr Foivos Papastaïkoudis, psychologue du sport passé par Chelsea et Brighton, incarne la volonté du club de placer la santé mentale de ses joueurs au cœur de son projet. Ce chantier discret, mais ambitieux, vise à moderniser l’ASSE en profondeur.

Le mercato des latéraux s’accélère

À en croire certaines sources serbes, l’ASSE s’apprête à renforcer son flanc gauche avec l’arrivée imminente d’Ebenezer Annan, latéral ghanéen de l’Étoile Rouge de Belgrade. Âgé de 22 ans, formé à Bologne, Annan s’est illustré en Serbie. Le transfert avoisinerait les 2,5 M€, avec bonus ainsi qu'un pourcentage à la revente.

Autre mouvement annoncé, celui de Joao Ferreira. Le latéral droit portugais devrait signer pour 4 ans comme annoncé par Sky Sports. L’ASSE devrait débourser 3 millions d’euros + bonus éventuels pour s’attacher les services du joueur de Watford.

Ces recrues, attendues par le coach Eirik Horneland, viendraient combler un vide à des postes stratégiques. Ses arrivées pourraient être conclues très prochainement. Des renforts prometteurs dans un mercato jusqu’ici mesuré.

Le maillot third de l'ASSE dévoilé

Ce vendredi, l'ASSE a révélé sa 3ᵉ tunique de la saison 2025-2026. Un maillot third que les joueurs ont porté lors de leur dernière rencontre amicale, ce samedi face à Cagliari. Ce maillot third est toujours l'occasion de sortir de l'ordinaire au niveau des couleurs pour les Verts. Cette saison, Hummel et le club stéphanois se sont orientés sur le kaki. Depuis ce mardi, les maillots sont disponibles sur la boutique des Verts, en 2 versions, 1 manches courtes à 89.95€ et une manches longues à 5€ de plus.

Un dernier test amical avant Laval

Ce samedi, l'ASSE affrontait Cagliari dans le cadre du Trophée Luigi Riva. Le club sarde a créé ce prix, en hommage à son illustre buteur, décédé en janvier 2024. Les Verts, alors 1er adversaire de l'histoire de Cagliari en Coupe d'Europe des clubs Champions (C1), étaient invités pour cette 1ʳᵉ édition.

Après un début de match difficile, où les Verts peinaient à construire leurs actions, la rencontre s’est peu à peu équilibrée. Malgré une meilleure animation offensive, le réalisme a cruellement manqué. Bernauer a rapidement quitté ses partenaires sur blessure, remplacé par Appiah. Cagliari a profité d’un mauvais dégagement pour ouvrir le score d’une superbe frappe en lucarne.

Malgré une meilleure possession, l’ASSE a manqué d’efficacité dans les 30 derniers mètres. Cagliari a su exploiter les espaces et se créer deux grosses occasions, bien gérées par Larsonneur et Appiah. La plus grosse opportunité stéphanoise est venue de Cardona, qui s’est présenté en face à face avec le gardien adverse. Le portier Sarde n’a pas eu à briller pour repousser la frappe très axiale de l’ancien brestois. Les Verts rentraient aux vestiaires menés 1-0.

En seconde période, la domination territoriale stéphanoise n’a pas suffi. Duffus a apporté un peu de danger, sans réussite. Les entrées d’El Jamali, Miladinovic et Old n’ont pas inversé la tendance. Solide défensivement, Cagliari a tenu bon face à des Verts en manque d’inspiration, d’automatismes et d’efficacité. Troisième revers consécutif pour Saint-Étienne, à une semaine de la reprise à Laval.