Avec trois défaites pour deux victoires, l'AS Saint-Étienne a connu une préparation estivale contrastée. Entre promesses individuelles, blessures et performances en demi-teinte, les Verts ne sont pas encore prêts pour le grand saut.

La préparation 2025 de l’AS Saint-Étienne avait pourtant bien débuté. Les hommes d’Eirik Horneland avaient signé deux succès d’entrée contre l’Étoile Carouge (3-1) puis Troyes (1-0), avant de livrer une prestation globalement solide contre le Servette FC malgré un revers final (2-3).

Le coach stéphanois s’est montré satisfait de ce premier bloc : "On a plutôt bien commencé contre L'Étoile de Carouge, Troyes et le Servette. Je pense que la première période contre le Servette est notre meilleure sur l'ensemble de la préparation."

Mais la suite s’est avérée plus poussive. Face au Paris FC, les Verts ont livré un match sans relief, battus 3-0 à Thonon dans une rencontre où l'intensité et la précision ont cruellement manqué. Enfin, contre Cagliari, malgré une prestation plus maîtrisée et des individualités intéressantes, les Stéphanois se sont inclinés 1-0, sans jamais trouver la faille offensive.

Bilan comptable :

✅ ASSE – Étoile Carouge : 3-1

✅ ASSE – Troyes : 1-0

❌ Servette – ASSE : 3-2

❌ ASSE – Paris FC : 0-3

❌ Cagliari – ASSE : 1-0

Des satisfactions individuelles malgré tout

Si les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous, plusieurs joueurs ont tiré leur épingle du jeu. Le jeune Chico Lamba a impressionné par sa solidité défensive et sa sérénité. Mickaël Nadé, en grande forme, semble avoir trouvé un bon complément en Lamba, formant une charnière centrale convaincante contre Cagliari.

Autre satisfaction, Lassana Traoré, auteur de prestations prometteuses malgré quelques imprécisions. Il a apporté du mouvement et de la verticalité alors que son rôle devrait se cantoner à celui de doublure d'Annan Ebenezer... qui signera demain.

Eirik Horneland a également souligné le travail de remise en forme de plusieurs éléments cadres : "On a aussi beaucoup travaillé à remettre plusieurs joueurs sur pied comme Djylian N'Guessan, Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili ou Benjamin Bouchouari."

Des retours qui arriveraient à point nommé, alors que la Ligue 2 débute dans quelques jours. Toutefois, si N'Guessan sera bientôt de nouveau opérationnel, Stassin et Davitashvilis inquiètent par leur désir de faire leur valise. Quant à Bouchouari, il est courtisé depuis quelques heures par... l'OL !

Un collectif pas encore au point selon Horneland

Si les intentions sont là, la cohésion, elle, reste à parfaire. Offensivement, les automatismes sont fragiles, comme en témoignent les difficultés à se créer des occasions nettes, notamment contre Paris et Cagliari. L’animation offensive manque de variété, et l’absence de certitudes dans le onze-type complique la tâche du staff. "Contre Cagliari, je pense qu'on a fait de bonnes choses mais on n'a pas réussi à trouver la faille", a analysé Horneland, lucide sur les manques de son équipe.

Le technicien norvégien pointe aussi les effets collatéraux d’une préparation marquée par des absences, des incertitudes liées au mercato, et une situation de groupe instable. "Si la saison devait commencer aujourd'hui ça ne serait pas facile dans ces conditions. L'AS Saint-Étienne n'est pas encore au maximum. Mais je pense que, d'ici la fin du mois, l'équipe va vite retrouver toutes ses capacités."

Une dynamique à lancer d’urgence

À une semaine de la réception de Laval pour la première journée de Ligue 2, la préparation estivale de l’ASSE ne rassure qu’à moitié. La fatigue mentale de la relégation, la gestion délicate de certains cas individuels, et l’absence de rythme chez plusieurs joueurs clés freinent la montée en puissance attendue.

Horneland espère capitaliser sur les premiers matchs du championnat pour gagner en confiance et en efficacité, malgré les incertitudes. "J'espère qu'on sera capables de prendre des points en attendant que tous les joueurs soient à leur top." La première réponse interviendra samedi 9 août, à l'extérieur, face à Laval. Un match déjà capital pour éviter que les doutes ne s’installent dès le coup d’envoi de la saison.