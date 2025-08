Alors que Benjamin Bouchouari semblait être en passe de rejoindre Trabzonspor, un retournement de situation est venu bouleverser les négociations ces derniers jours. Un club français s’est récemment positionné, relançant totalement la course à sa signature.

Depuis plusieurs semaines, le départ de Benjamin Bouchouari se profile. À un an de la fin de son contrat avec l’AS Saint-Étienne, l’international marocain de 23 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs. Parmi eux, Trabzonspor, formation ambitieuse de Süper Lig, avait pris les devants avec une offre de 3 millions d’euros. Une proposition toutefois jugée insuffisante par l’ASSE, qui l’a rejetée.

Le vice-président du club turc, Zeyyat Kafkas, se montrait pourtant confiant dans les colonnes de Sabah Spor : « Bouchouari et Puartes sont nos priorités depuis deux semaines. Nous avons bien avancé. Je pense que le dossier sera bientôt bouclé. »

Mais les discussions ont brusquement été mises en pause. En cause : une nouvelle offre venue de France.

Un club de Ligue 1 s’invite dans la course

D’après les informations de Foot Mercato, un club français de Ligue 1 aurait récemment manifesté un intérêt concret pour Benjamin Bouchouari. Si son nom n’a pas filtré, il s’agirait d’un acteur majeur du championnat, capable de faire pencher la balance. Face à cette concurrence inattendue, l’ASSE et le joueur préfèrent désormais temporiser.

Auteur de 26 matchs la saison dernière, Bouchouari s’est illustré par sa régularité et son impact dans l’entrejeu. Sa capacité à casser les lignes, se projeter et dynamiser le jeu attire logiquement des clubs ambitieux. L’idée de poursuivre sa progression en Ligue 1, dans un projet compétitif, pourrait le séduire davantage qu’un départ à l’étranger.

L’ASSE reste en alerte

Du côté des Verts, le staff technique mené par Eirik Horneland reste attentif à l’évolution de la situation. Un départ de Bouchouari représenterait un vrai manque dans l’animation du milieu de terrain. Le club aurait d’ailleurs identifié un profil offensif en mesure de compenser un éventuel transfert.

Le feuilleton devrait connaître son dénouement dans les prochains jours. Une chose est sûre : Trabzonspor n’est plus seul dans la course, et l’ASSE entend bien tirer profit de cette nouvelle concurrence pour optimiser les négociations.

Lyon veut récupérer Bouchouari

Foot Mercato nous apprend que le club de Ligue 1 souhaitant récupérer Bouchouari est l’ennemi juré de l’ASSE : L’OL. Les lyonnais apprécient le profil du milieu stéphanois et souhaitent renforcer leur milieu de terrain.