Avec quatre matchs disputés cet été, l’ASSE a posé les bases de sa saison 2025-2026. Si certains cadres affichent un temps de jeu conséquent, d’autres éléments voient leur préparation freinée. Il restera une rencontre à disputer ce samedi à Cagliari. Décryptage.

La prépa de l’ASSE s’est articulée autour de quatre rencontres face à Carouge (3-1), Troyes (1-0), le Servette Genève (2-3) et le Paris FC (0-3). L’occasion pour Eirik Horneland de tester son groupe et d’en dégager les premières tendances. Et parmi elles, un noyau dur semble déjà se dessiner.

Maxime Bernauer, avec 292 minutes au compteur, est le joueur le plus utilisé de l’été. Il devance Flo Tardieu (274 min), Irvin Cardona (286 min), Mahmoud Jaber (289 min) et Gautier Larsonneur (240 min), tous alignés systématiquement. À noter aussi la forte présence de Ben Old (240 min, 2 passes décisives), qui confirment leur statut de joueurs clés. Cette gestion témoigne de la volonté du coach stéphanois de bâtir une ossature solide, à la fois dans le cœur du jeu et dans les transitions défensives.

Davitashvili, Ekwah, Stassin : des retards inquiétants

Si certains ont avalé les kilomètres, d’autres accusent un retard évident. C’est le cas de Zuriko Davitashvili, limité à 90 minutes malgré son potentiel offensif. Encore plus préoccupant : Lucas Stassin et Pierre Ekwah n’ont tout simplement pas disputé la moindre minute. Pour deux joueurs censés incarner l’avenir du club, cette absence interroge.

Augustine Boakye (187 min) et même le milieu offensif Igor Miladinovic (105 min) ont eu leur chance, mais leur rendement reste encore flou. Dans tous les cas, ces éléments devront rapidement accélérer s’ils veulent espérer bousculer la hiérarchie.

Vers la sortie : Maçon et Batubinsika déjà hors du projet de l'ASSE ?

Le temps de jeu est aussi révélateur des choix sportifs. Ainsi, plusieurs joueurs semblent écartés du projet 2025-2026. C'est les cas d'Yvann Maçon (23 minutes) et Dylan Batubinsika (29 minutes) qui cherchent clairement une porte de sortie. Titulaires à plusieurs reprises la saison dernière, ils n’ont joué que des miettes lors de cette prépa.

Un signal clair envoyé par le staff ? Probablement. À moins d’un retournement de situation, ces deux éléments pourraient quitter le Forez d’ici la fin du mercato.