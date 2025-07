À l’ombre du terrain, un nouveau visage a fait son apparition cet été dans l’organigramme de l’AS Saint-Étienne. Le Dr Foivos Papastaikoudis, psychologue du sport reconnu à l’échelle internationale, a été recruté pour prendre en main un domaine devenu essentiel dans le football moderne : la préparation mentale. À 39 ans, ce profil rare, à la fois chercheur et praticien, entend bien insuffler une nouvelle culture de performance au sein du club forézien.

Depuis juillet 2025, les joueurs stéphanois peuvent compter sur un accompagnement psychologique de tout premier plan. Foivos Papastaikoudis n’est pas un inconnu dans le monde du sport de haut niveau. Il a fait ses preuves dans plusieurs clubs anglais de renom et dans des disciplines variées, du football au MMA en passant par l’athlétisme. Son arrivée à Saint-Étienne marque un tournant dans la structuration interne du club, et confirme la volonté des dirigeants de professionnaliser tous les aspects de la performance.

Foivos Papastaikoudis : Un parcours de Chelsea à l'ASSE en passant par Brighton !

Ce spécialiste de la psychologie sportive est titulaire d’un doctorat obtenu à Oxford Brookes University. Sa thèse s’est concentrée sur l’impact du défi dans le développement des jeunes talents. Un sujet qui l’a amené à s’interroger sur les mécanismes mentaux qui favorisent la progression dans un environnement d’élite. Son parcours l’a ensuite conduit dans les centres de formation de Chelsea et de Brighton. À Londres, il a passé six années à accompagner les jeunes du club londonien, en veillant à leur développement émotionnel et mental. À Brighton, il a dirigé tout le département psychologie de l’académie, en lien direct avec les staffs masculins et féminins.

Mais au-delà de ses expériences prestigieuses, ce qui distingue Papastaikoudis, c’est sa capacité à allier la science et le terrain. Il n’est pas un théoricien éloigné des réalités du vestiaire. Sa méthode repose sur une approche humaine et personnalisée. Il s’attache à comprendre l’histoire de chaque joueur, à décrypter les parcours de vie avant l’arrivée en centre de formation. Pour lui, un jeune n’est pas un produit à modeler, mais un être en construction. Il insiste sur la nécessité de s’adapter à chacun, en valorisant ses forces, en acceptant ses failles, et en encadrant ses périodes de doute.

Une approche innovante de la préparation mentale

Cette vision s’est imposée comme une référence en Angleterre. En 2023, il a publié un article remarqué dans la revue Frontiers in Sports and Active Living, dans lequel il critique les modèles trop rigides de formation mentale. Il y défend une approche intégrée, où le défi, s’il est encadré, devient un levier de progression. Il rappelle aussi l’importance de travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs d’un club : entraîneurs, médecins, préparateurs physiques, mais aussi familles et dirigeants. C’est cette philosophie qu’il compte désormais appliquer à l’ASSE.

Sa mission sera certainement multiple. Il devrait intervenir dans la gestion de la pression, dans la régulation émotionnelle et dans la construction de la confiance, aussi bien à l’échelle individuelle que collective. Il devrait également accompagner les joueurs dans les phases de blessure ou de méforme, mais aussi dans leur transition vers l’élite ou la fin de carrière. Son rôle sera certainement aussi d’aider le staff à mieux comprendre les profils psychologiques du groupe et à adapter leurs méthodes d’entraînement et de communication.

Un préparateur mental de très haut-niveau, reconnu internationalement !

En parallèle, il conserve une activité de consultant indépendant. Il travaille avec des fédérations, des clubs et des athlètes de haut niveau à travers toute l’Europe. Il est également reconnu comme “Chartered Sport Psychologist” au Royaume-Uni, un statut rare qui valide son expertise clinique et pratique.

Son arrivée à Saint-Étienne n’est donc pas anodine. Dans un club en reconstruction, marqué par la pression populaire que l'on coonnaît et des ambitions élevées, le mental est un levier fondamental. Il s’agit désormais de construire un collectif solide, capable d’affronter les aléas d’une saison en Ligue 2. Avec Papastaikoudis, l’ASSE se dote d’un expert discret, mais essentiel. Un homme de l’ombre qui pourrait bien faire la différence quand tout se jouera dans les têtes.