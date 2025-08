L’ASSE a orchestré cet été une série de révélations très attendues de ses nouvelles tenues pour la saison 2025‑2026, Voici désormais le maillot Third, qui sera porté dès demain, samedi 2 août face à Cagliari lors du trophée Luigi Riva.

Le mercredi 2 juillet 2025, l’ASSE a organisé un événement public festif sur l’esplanade de la Cité du Design pour dévoiler son maillot domicile 2025‑2026, en collaboration avec Hummel.

L’événement, baptisé “Guinguette des Verts”, s’est tenu de 17h à 22h et a rassemblé de nombreux supporters autour d’animations, stands créatifs et la présence de trois joueurs professionnels. À 19h, le maillot domicile et celui du gardien ont été officiellement présentés et mis immédiatement en vente sur place grâce à la Boutique des Verts. Gautier Larsonneur, Mahmoud Jaber et Irvin Cardona étaient présents pour dévoiler ces nouvelles tenues.

Le vendredi 18 juillet 2025, l’ASSE a procédé à la présentation officielle du maillot extérieur 2025‑2026 lors d’un événement symbolique la boutique des Verts, alors que les joueurs prenaient part à leur second stage de préparation. Le club avait organisé un shooting avec certains supporters près d’un mois avant la révélation de ce nouveau maillot extérieur.

Tout comme pour le domicile, la conception repose sur le polyester recyclé ECO8 (huit bouteilles plastiques), et le design rend hommage aux supporters avec une référence discrète à l’écharpe zigzag sur le col et les manches .

L’ASSE dévoile son maillot Third

Après avoir mis en lumière les tenues domicile (2 juillet) et extérieur (18 juillet), le club à dévoilé ce vendredi 1er août, le maillot Third 2025‑2026. Ce maillot sera porté dès demain, samedi 2 août, à l’occasion du Trophée Luigi Riva face à Cagliari, en Italie.

Il s’agira de la première sortie officielle de cette tenue alternative, souvent plus audacieuse, portée beaucoup moins fréquemment par les joueurs de champ en match officiel.

Voici le nouveau maillot Third de l’ASSE pour la saison 2025-2026 :