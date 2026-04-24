La victoire est la seule issue possible pour l’ASSE ce week-end face au leader troyen. La défaite des Verts à Bastia à permis au Mans de revenir à hauteur tout en laissant Troyes reprendre quatre points d’avance. Ce vendredi soir, Philippe Montanier a dévoilé son groupe pour défier l’ESTAC.

Ce week-end, le Chaudron sera plein à craquer pour ce choc au sommet entre les joueurs de Philippe Montanier et ceux de Stéphane Dumont. Depuis plus d’une semaine, le Stade Geoffroy Guichard est annoncé à guichets fermés pour un match qui s’annonce comme un véritable tournant de cette fin de saison en Ligue 2.

Troyes peut acter sa montée, les Verts peuvent encore tout bouleverser

La défaite à Bastia a, cependant, quelque peu bouleversé l’affiche de ce week-end face à l’ESTAC. Alors que cette rencontre avait encore l’allure d’une “finale” pour le titre et la montée la semaine dernière, l’enjeu est tout autre désormais.

Le premier revers de l’ère Philippe Montanier dans le Forez, permet à l’ESTAC de rester leader peu importe l’issue de la rencontre de ce samedi.

Avec quatre points de retard, l’ASSE pourrait relancer la course au titre en revenant à un point du leader à deux journées de la fin. Une victoire des Verts pourrait également permettre au Mans d’être en embuscade et de s’offrir deux finales épiques. Si les Stéphanois et les Manceaux s’imposent, les trois équipes de tête pourraient avoir deux derniers duels à distance pour se disputer les deux tickets directs pour la Ligue 1.

En cas de victoire, l’ESTAC acterait son accession à l’élite et pourrait faire chuter les Verts de leur seconde place si Le Mans ne perd pas. Une situation qui n’est pas envisageable pour les ligériens qui ont comme seul objectif de monter directement…

Le groupe stéphanois

Ce samedi soir, l'ASSE reçoit Troyes, pour la 32ᵉ journée de Ligue 2. À noter une absence surprise de taille, celle de Julien Le Cardinal. Voici le groupe de Philippe Montanier :