Alors que l’AS Saint-Étienne (ASSE) s’apprête à jouer la première de ses trois finales pour la montée, une autre mauvaise nouvelle vient de toucher le club. Recruté cet hiver à Brest, Julien Le Cardinal s’est blessé cette semaine et le verdict est terrible.

La défense des Verts était en grande difficulté lors de la première partie de saison. L’arrivée de Philippe Montanier a permis de revoir l’approche défensive de l’ASSE et d’être bien plus solides derrière.

Un homme, recruté cet hiver, y est aussi pour beaucoup. Acheté à Brest, fin janvier, Julien Le Cardinal a permis à la défense stéphanoise de se consolider. Avec six buts encaissés en dix matchs, l’ancien lensois a fait le plus grand bien à l’ASSE.

Julien Le Cardinal (ASSE) absent jusqu'en fin de saison

Julien Le Cardinal est l’absent surprise de ce choc face à Troyes de ce samedi, une nouvelle qui a rapidement fait réagir les supporters stéphanois. Le défenseur, pourtant pièce importante du dispositif, est contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure. Malgré les propos rassurants tenus par Philippe Montanier en conférence de presse ce jeudi, l’inquiétude persistait en coulisses, et elle s’est confirmée. Le Cardinal souffre en effet d’une lésion aux ischios-jambiers, une blessure musculaire délicate qui nécessite du repos et met un terme prématuré à sa saison.

Son absence est un véritable coup dur pour l’ASSE, tant il s’était imposé comme un élément clé du renouveau de l’équipe ces dernières semaines. Solide, régulier et engagé, il apportait de la stabilité à la défense stéphanoise. Le staff va désormais devoir trouver des solutions pour compenser ce manque lors des trois dernières journées de championnat. L’objectif sera de maintenir le niveau de performance sans lui, tout en espérant éviter des matchs supplémentaires en playoffs, qui compliqueraient encore davantage la gestion de l’effectif déjà fragilisé.