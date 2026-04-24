À 24 heures d'un déplacement capital à Grenoble, Patrick Videira a tenu sa conférence de presse d'avant-match. Le coach du Mans FC, co-deuxième de Ligue 2 à égalité avec Saint-Étienne (57 pts), a livré une analyse lucide d'un adversaire coriace, et a assumé sans détour regarder d'un œil le choc ASSE-Troyes du soir. Compte rendu.

Ligue 2 : "Grenoble a de très bons joueurs capables de faire d'énormes différences"

Videira n'a pas cherché à minimiser la difficulté du déplacement à Grenoble. « C'est une équipe qui a fait son championnat à domicile. Elle a 9 nuls, 4 victoires et seulement 2 défaites chez elle. Elle a souvent fait de très bons matchs contre les équipes du haut du tableau. »

Le technicien manceau a particulièrement ciblé deux joueurs adverses : « Ils ont de très bons joueurs individuellement, des joueurs capables de faire d'énormes différences, un peu comme le petit Diaby ou le petit Morin. C'est une équipe assez homogène et il va falloir faire très attention et y aller avec beaucoup d'humilité. »

Sur la physionomie attendue du match, il ne s'attend pas à un scénario fermé à la Boulogne : « Je pense que c'est une équipe joueuse. Une équipe qui a aussi la volonté de pouvoir clôturer son maintien demain. »

"Vous êtes dur — on est deuxième avec un match de moins"

Interpellé sur les difficultés récentes à l'extérieur, Videira n'a pas accepté la prémisse sans répondre : « Vous êtes durs. À l'extérieur, on est deuxièmes avec un match de moins. On est à deux points du Red Star. On a la meilleure attaque à l'extérieur haut la main. »

Une pique assumée, mais le coach reste conscient de la réalité du championnat : « Ce championnat de Ligue 2, il est très, très, très homogène. Ne vous attendez pas à gagner les matchs 5-0. Ça n'arrivera pas. Tous les matchs sont compliqués — le prochain, puis Rennes, puis Bastia. »

Groupe quasi au complet

Bonne nouvelle pour Le Mans dans ce sprint final : « On a la quasi-totalité du groupe. Jean s'entraîne normalement et fait de très bonnes séances. Tout l'effectif est à ma disposition. »

Videira en a profité pour saluer le travail de son staff médical et préparateurs physiques : « Je n'en parle pas assez, mais ce sont des gens qui font un boulot remarquable. On n'a pas baissé le curseur d'intensité cette semaine et ça n'arrivera pas — ce serait une erreur. »

Un petit clin d'œil aussi à la réserve mancelle, promue cette semaine : « C'est un club dans l'ensemble où il se passe plusieurs choses. Loulou et Max font un travail incroyable. Je pense sincèrement que c'est le poste le plus dur dans un club. »

Ligue 2 : "Le match le plus important pour moi, il est à 14h"

Sur la question du soir — préfère-t-il une victoire de l'ASSE ou de Troyes à 20h ? — Videira a répondu avec une franchise désarmante : « Sincèrement, le match le plus important pour moi, il est à 14h. Après, je ne vais pas vous mentir, entre 16h30 et 19h30, on regardera Troyes-Saint-Étienne dans le bus. Il y a un résultat qui m'intéresse, je vous mentirai si je disais le contraire. Mais avant tout, c'est notre résultat. »

Et sur la préférence entre finir à un point derrière trois ou trois points devant Saint-Étienne : « Il restera deux finales derrière. Est-ce que vous pensez que Le Mans, Saint-Étienne ou Troyes vont faire trois victoires sur trois ? Il y a des équipes derrière qui avancent aussi très vite. En totale transparence, je n'ai pas de préférence sur le résultat des autres. J'ai une préférence sur le mien, ça c'est sûr. »

Un coach serein, lucide, et focalisé sur l'essentiel. Rendez-vous à 14h à Grenoble.

Source : Conférence de Presse