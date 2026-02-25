ASSE effectif : bonne nouvelle pour Philippe Montanier, l’infirmerie se vide progressivement avant le déplacement à Pau. Plusieurs retours se précisent, même si quelques incertitudes demeurent.

À l’approche du sprint final, l’AS Saint-Étienne (ASSE) voit enfin la lumière au bout du tunnel. Après des semaines marquées par plusieurs absences, le groupe retrouve peu à peu de la profondeur.

Premier signal positif : Florian Tardieu. Le milieu de terrain a retrouvé le groupe face à Laval. Une reprise en douceur. Il doit encore engranger des minutes pour retrouver le rythme de la compétition, mais sa présence élargit les options dans l’entrejeu.

Autre dossier suivi de près : Chico Lamba.

Des retours progressifs mais maîtrisés

Chico Lamba est proche d’un retour. Le staff médicalde l'ASSE avance avec prudence après sa dernière rechute. Pas question de brûler les étapes. Lamba echaine les courses en individuel et espère revenir au top de sa forme. Le défenseur pourrait réintégrer le groupe face à Pau si les sensations sont bonnes. Un renfort important dans un secteur clé à l’approche des échéances décisives. De quoi donner des maux de tête à Philippe Montanier qui semble avoir trouver la bonne formule derrière avec Le Cardinal - Nadé.

En revanche, Mahmoud Jaber devra patienter. Le milieu poursuit sa rééducation. Son retour est estimé dans deux à trois semaines. Un timing qui pourrait coïncider avec le début du sprint final. Là encore, la prudence est de mise quant à la durée d'insdisponibilité.

Même situation pour Maxime Bernauer. Le défenseur de l'ASSE continue son travail de reprise en dehors du groupe de Philippe Montanier. Son retour est envisagé courant avril.

Inquiétude pour Nadir El Jamali

La situation est plus préoccupante pour Nadir El Jamali. Touché au genou, le jeune Stéphanois pourrait être absent plusieurs semaines. Une absence longue durée n’est pas à exclure. Une opération est envisagée ce qui impliquerait une fin de saison prématurée. Un vrai coup dur pour un joueur en pleine progression.

Un groupe presque au complet pour l'ASSE

Hormis ces absences, l’ASSE dispose actuellement d’un groupe quasiment complet. Une donnée essentielle dans une Ligue 2 où la régularité et la profondeur d’effectif peuvent faire la différence.

À l’aube des dix dernières journées, Philippe Montanier récupère des forces vives. Le timing est idéal. Le sprint final approche. Et les Verts avancent avec des armes retrouvées. En espérant que ça dure.