L'ASSE a proposé un inside de la victoire à Guingamp (2-1). Des images exclusives qui retracent la semaine de préparation du match mais aussi de la rencontre. Aussi, Florian Tardieu et Chico Lamba ont donné de leurs nouvelles, eux qui étaient blessés.

Saint-Étienne a frappé fort d’entrée sur la pelouse de Guingamp. Dès la 8e minute, Lucas Stassin obtient un penalty après une intervention maladroite de Donatien Gomis dans la surface. Zuriko Davitashvili se charge de la sentence et ouvre le score d’un tir croisé imparable, malgré le bon plongeon d’Adrian Ortola. Les Verts ne relâchent pas la pression. Six minutes plus tard, une récupération haute permet à Boakye de lancer Irvin Cardona sur la droite. Son centre précis trouve Davitashvili, qui signe un doublé de la tête à bout portant (0-2, 14e).

Guingamp tente de réagir, mais l’ASSE reste dangereuse en transition. À la 20e minute, Stassin touche le poteau après un nouveau centre de Cardona. Solides et efficaces, les Stéphanois regagnent les vestiaires avec deux buts d’avance.

Au retour, les Bretons poussent. Sur corner, Gomis réduit l’écart de la tête à la 60e minute. Le suspense renaît. Kevin Pedro manque le break face à Ortola, puis Gautier Larsonneur s’illustre en fin de match avec plusieurs arrêts décisifs. L’ASSE s’impose 2-1 grâce à un Davitashvili clinique et un Larsonneur impérial.

"C'est mieux" (Chico Lamba sur sa blessure - ASSE)

Chico Lamba a été interrogé sur sa blessure et son avancée, il y a répondu en français : Ça va bien, c’est mieux, car ce sont les premières semaines sur le terrain : je fais deux entraînements avec Ben. Je n’ai pas encore exactement la date de mon retour, mais je reviens bientôt."

Florian Tardieu : "Je reprends avec le groupe au collectif dimanche ou en début de semaine (ndlr : ce mardi). Au final, plus de peur que de mal. J’ai eu vraiment peur parce que ça a beaucoup tourné. À l’écho, ça a tiré sur le ligament interne du genou, mais à l’IRM, il n’y avait rien. C’était rassurant. Finalement, c’est à la hanche. C’est là où il y a le plus de gêne quand je fais des passes : ça tire un peu, mais c’est de mieux en mieux. Le docteur et l’IRM m’ont dit que j’ai eu de la chance, car ça aurait pu être pire. S’il faut couper deux ou trois semaines pour être bien après… on le fait !"