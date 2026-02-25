Pau - ASSE : Déplacement piégeux ce samedi (20h) pour les Verts, qui vont retrouver plusieurs anciens stéphanois revanchards au Nouste Camp.

Le match aller reste dans toutes les mémoires. Un 6-0 cinglant infligé par l’ASSE au Pau FC. Une démonstration. Un tournant dans la saison. Mais samedi soir, le contexte sera bien différent. Pau voudra laver l’affront devant son public. Et Saint-Étienne va retrouver plusieurs visages bien connus dans le Forez.

Des retrouvailles loin d’être anodines.

Ancien capitaine de l’ASSE, Anthony Briançon a disputé 58 matches sous le maillot vert. Patron de la défense lors de la dernière montée, il avait ensuite vécu une saison blanche à Saint-Étienne. Parti l’été dernier, il a retrouvé du temps de jeu et du plaisir à Pau. Leader naturel, il aura à cœur de briller face à son ancien club. Son expérience et son sens du duel seront précieux pour contenir l’attaque stéphanoise.

Formé à l’ASSE, Noah Raveyre avait quitté le club librement sans signer professionnel pour rejoindre le Milan AC. Un départ qui avait marqué les supporters. Aujourd’hui titulaire à Pau, le jeune gardien s’impose comme l’un des portiers solides de Ligue 2. Face à son club formateur, la motivation sera décuplée.

Cheick Fall et Setigui Karamoko, des parcours différents à l'ASSE

Cheick Fall n’a jamais véritablement eu sa chance à l’ASSE malgré des prestations remarquées en réserve. Le milieu sénégalais, buteur et passeur récemment face à Troyes, devra être surveillé de près.

Setigui Karamoko, passé par la réserve stéphanoise après une belle saison à Aubagne, a lui aussi rebondi en Ligue 2. Défenseur central puissant, il s’est installé dans la rotation paloise.

Deux profils qui connaissent la maison. Et qui voudront prouver.

En tribunes, un autre ancien Vert observera la rencontre : Luis De Sousa. L’ex-recruteur stéphanois est aujourd’hui directeur sportif du Pau FC. Il connaît parfaitement le club, ses rouages, ses forces et ses fragilités.

Autant d’anciens stéphanois que de potentiels revanchards. À Pau, l’ASSE ne disputera pas un match comme les autres. Après le 6-0 de l’aller, les retrouvailles s’annoncent électriques.