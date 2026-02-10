Héros pour son premier match avec l’ASSE, Julien Le Cardinal a immédiatement marqué les esprits à Geoffroy-Guichard. Auteur du but victorieux face à Montpellier, le nouveau numéro 26 des Verts a lancé son aventure stéphanoise de la meilleure des manières. Un scénario idéal pour un joueur bien connu de Thierry Laurey, qui l’a entraîné durant plusieurs mois au Paris FC en 2022 et qui porte aujourd’hui un regard très positif sur son ancien protégé dans les colonnes de Poteaux-carrés.

Julien Le Cardinal n’est pas arrivé par hasard dans le viseur de Thierry Laurey à l’été 2022. L’ancien entraîneur du Paris FC avait décidé de le faire venir après une expérience concluante à Bastia. Il avait beaucoup d’estime pour lui et voyait en lui un joueur capable de franchir un cap. Le Cardinal réalise d’ailleurs un bon début de saison sous ses ordres.

D’abord aligné au poste de latéral droit, il montre rapidement sa fiabilité et sa capacité d’adaptation. Finalement, il est utilisé dans l’axe, aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, où il se met pleinement en valeur. Ses performances attirent l’attention et compliquent rapidement la tâche du Paris FC pour le conserver.

Julien Le Cardinal, un défenseur polyvalent et accrocheur

Si Julien Le Cardinal n’affectionne pas forcément le poste de latéral droit, Thierry Laurey reconnaît qu’il y a donné satisfaction. Il le décrit comme un joueur performant à ce poste, doté d’une bonne qualité de pied et d’un vrai tempérament de compétiteur. Accrocheur, doté d’une grande niaque, Le Cardinal est avant tout un défenseur dans l’âme. Il possède également un très bon jeu de tête, malgré un gabarit qui n’est pas imposant, ce qui en fait un joueur précieux dans les duels. Sa polyvalence est l’un de ses grands atouts, lui permettant de répondre à différents systèmes de jeu sans perdre en efficacité.

Le départ du défenseur dès le 15 novembre 2022 laisse un goût amer à son entraîneur. Julien Le Cardinal rejoint alors le Racing Club de Lens comme joker médical pour pallier la blessure de Jimmy Cabot. Une perte importante pour le Paris FC, qui ne pourra compter sur lui que lors de treize matches. Thierry Laurey ne cache pas sa déception et estime que le club aurait peut-être connu la Ligue 1 plus tôt si Le Cardinal était resté toute la saison. Mais le football moderne est ainsi fait et ne laisse que peu de place aux regrets.

Un renfort de poids pour l’ASSE dans la course à la montée

Depuis, Julien Le Cardinal a poursuivi son parcours au plus haut niveau. À Lens, il dispose de moins de temps de jeu, même si Franck Haise l’utilise ponctuellement, parfois dans un rôle plus offensif sur le côté droit. Au Stade Brestois, Éric Roy le repositionne principalement en défense centrale, un poste où il s’exprime pleinement. Son arrivée à l’ASSE apparaît donc comme une opportunité idéale, autant pour le joueur que pour le club.

Pour Thierry Laurey, le constat est sans appel. En Ligue 2, Julien Le Cardinal est un joueur de haut niveau et représente un vrai renfort pour Saint-Étienne. Il rappelle qu’il a disputé des matches de Ligue des Champions la saison passée, une expérience rare à ce niveau. Son but victorieux contre Montpellier dès son premier match sous le maillot vert confirme son impact immédiat. Un symbole supplémentaire quand on se souvient qu’il avait déjà marqué à Geoffroy-Guichard avec le Paris FC en 2022. Dans une Ligue 2 extrêmement serrée, l’ASSE a frappé un grand coup et peut nourrir de solides ambitions pour la montée.