L'ASSE a renoué avec le succès hier soir contre le Clermont Foot (1-0). Devant leur public, les hommes d'Eirik Horneland ont su réagir en seconde mi-temps afin de trouver le chemin des filets (Boakye, 55e). Titulaire pour cette rencontre, Nadir El Jamali est revenu sur cette victoire en zone mixte.

Nadir El Jamali prend de l'épaisseur ces dernières semaines. Le milieu de terrain offensif réalise de bonnes prestations aussi bien dans l'entrejeu que sur l'aile droite. S'il n'a malheureusement pas encore débloqué son compteur but, ses performances deviennent de plus en plus intéressantes. De quoi voir son temps de jeu augmenter considérablement.

"Pas si loin d’inscrire mon premier but"

Nadir El Jamali au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "C’était un match important ici à Geoffroy-Guichard. On est venu avec l’envie de gagner, aujourd’hui c’est chose faite même si le match n’était pas parfait. On prend les trois points et on n’a pas encaissé de but, c’est ce qu’on va retenir. Sur ma titularisation, je suis très content. Geoffroy-Guichard, ça me fait très plaisir de jouer ici. Je remercie le coach pour la confiance et voilà je donne le maximum sur le terrain pour aider mes coéquipiers. (...)

J’étais pas si loin d’inscrire mon premier but. Je vais continuer à travailler et j’espère que j’en marquerai beaucoup. J’essaye de travailler tous les jours à l’entraînement. C’est vrai que j’ai un bon petit pied gauche, donc il faut que j’en profite. (...) C’est vrai qu’en première mi-temps Le coach nous a fait un discours à la mi-temps. Il a fait des petits ajustements sur le pressing, je pense qu’on a été meilleur en seconde mi-temps. (...)

Depuis le début d’année, on essaye de respecter les consignes du coach, d’écouter son plan de jeu. Le championnat de Ligue 2 est difficile, toutes les équipes donnent tout. Il y’a des matchs où on aura un peu de mal mais il faut pas lâcher et aller chercher l’objectif, qui est de monter en Ligue 1. (...) Il nous a manqué l’efficacité oui. Mais le plus important c’est de prendre les trois points. (...)

Mon association avec Kévin Pedro ? C’est une fierté de jouer avec lui. Le travail récompense toujours, on est là à l’entraînement et on essaye de gagner la confiance du coach pour qu’il nous fasse jouer."