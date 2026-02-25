À dix journées de la fin du championnat, la course à la montée en Ligue 2 est plus ouverte que jamais. Troyes, l’ASSE et Reims se tiennent en quatre points. Si la dynamique comptera, le calendrier pourrait bien faire la différence dans ce dernier virage. Alors, qui possède le programme le plus abordable ?

Le classement est limpide. L’ESTAC Troyes occupe la première place avec 45 points. L’AS Saint-Étienne (ASSE) suit à deux longueurs (43), tandis que le Stade de Reims reste en embuscade avec 41 unités.

Dix matchs. Trente points à distribuer. Et une montée directe qui ne concernera que les deux premiers. Dans ce contexte, le calendrier devient un paramètre stratégique.

Ligue 2 : Reims devra performer à l'exterieur

Les Champenois n’auront pas à affronter ni Troyes ni l’ASSE d’ici la fin de saison. Un élément loin d’être anodin : éviter les confrontations directes permet de ne pas offrir à un concurrent la possibilité de reprendre trois points d’un coup.

Le calendrier de Reims présente également plusieurs adversaires issus de la seconde partie de tableau. Laval, Boulogne-sur-Mer, Nancy ou Pau luttent pour le maintien ou naviguent dans le ventre mou. Des rencontres qui, sur le papier, paraissent plus accessibles.

Attention toutefois. Reims devra croiser la route du Red Star, du Mans et de Dunkerque, tous engagés dans la bataille pour le Top 5. Rien d’un parcours sans embûche. D'autant plus que Reims va enchaineur trois déplacement en une semaine dont un déplacement à Strasbourg en Coupe de France.

Reims affrontera :

Montpellier (9e) - extérieur

Strasbourg (Coupe de France) - extérieur

Dunkerque (6e) - extérieur

Rodez (8e) - domicile

Guingamp (10e) - extérieur

Boulogne (13e) - domicile

Laval (17e) - extérieur

Red Star (4e) - domicile

Nancy (14e) - domicile

Le Mans (5e) - extérieur

Pau (11e) - domicile

Du côté stéphanois, le calendrier apparaît plus contrasté. Les Verts devront affronter plusieurs équipes du haut de tableau, dont un duel capital face à Troyes. Ce match pourrait peser lourd dans la hiérarchie finale. Mais la rencontre se déroulera à domicile. Geoffroy-Guichard s'annonce bouillant le 24 avril.

L’ASSE croisera également la route de Dunkerque, d’Annecy et de Rodez, formations encore ambitieuses. En revanche, la fin de saison offre des affiches théoriquement plus abordables, notamment face à Amiens pour la dernière journée de Ligue 2.

Le programme n’est pas simple. Mais il a l’avantage d’être équilibré dans sa répartition.

Saint-Étienne va jouer :

Pau (11e) - extérieur

Red Star (4e) - domicile

Grenoble (12e) - extérieur

Annecy (7e) - domicile

Nancy (14e) - extérieur

Dunkerque (6e) - domicile

Bastia (18e) - extérieur

Troyes (1er) - domicile

Rodez (8e) - extérieur

Amiens (16e) - domicile

Être leader n’offre aucun répit. Troyes devra gérer un calendrier exigeant, avec plusieurs déplacements délicats et des adversaires du Top 8. Le duel face à l’ASSE constituera évidemment un tournant.

La position de leader implique également une pression supplémentaire. Chaque équipe abordera Troyes avec l’envie de faire tomber le premier.

Troyes va affronter :

Amiens (16e) - extérieur

Clermont (15e) - domicile

Annecy (7e) - extérieur

Dunkerque (6e) - domicile

Montpellier (9e) - extérieur

Rodez (8e) - extérieur

Boulogne (13e) - domicile

ASSE (2e) - extérieur

Laval (17e) - domicile

Grenoble (12e) - extérieur

Sur le papier, Reims dispose d'un calendrier abordable mais d'une rencontre supplémentaire en Coupe de France (a minima). L’ASSE suit avec un programme plus équilibré. Troyes semble le plus exposé. Mais la Ligue 2 a souvent prouvé qu’elle ne respecte aucune hiérarchie théorique. Les matchs contre des équipes en lutte pour le maintien sont parfois les plus piégeux. A titre d'exemple, Troyes a dû batailler pour revenir avec un point de Bastia. Reims reste sur trois nuls 0-0 face à Bastia, Grenoble et Amiens.

À dix journées de la fin, le calendrier comptera en Ligue 2. La dynamique comptera davantage encore. Pour l'instant, elle est pour l'ASSE. Il faudra faire en sorte qu'il en reste ainsi.

Source : Classement et calendrier officiels Ligue 2 2025-2026