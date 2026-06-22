Dans une dizaine de jours, l'ASSE présentera Ian Cathro, son nouveau coach lors de la reprise des entraînements fixée au 1er juillet. En attendant, plusieurs journalistes, anciens collègues... décrivent l'entraîneur stéphanois. Dans un article paru sur Le Progrès, c'est Joao Moutinho, qui l'a connu à Wolverhampton, qui le présente.
Milieu de terrain de Braga, Joao Moutinho connaît très bien Ian Cathro pour l'avoir côtoyé en Angleterre. En signant au Portugal, le joueur a de nouveau retrouvé son ancien coach adjoint, mais comme adversaire. Toutes ces années lui ont permis de bien connaître Ian Cathro qu'il décrit comme "une personne très disponible, qui donne tout pour les joueurs et le club."
Ian Cathro possède plusieurs atouts
Le coach écossais a une capacité à s'adapter très rapidement. Comme le dévoilait RMC, le souhait de la direction est qu'il se mette au français. Une langue que le coach des Verts pourrait apprendre rapidement. En tout cas, Moutinho précise que Ian Cathro parle déjà plusieurs langues. "Il parle l’anglais, le portugais, il fédère les groupes."
Lancé très jeune dans le milieu du football, Ian Cathro a pu se forger une solide expérience aux côtés notamment de Nuno Espirito Santo. Souvent adjoint, il n'a été l'entraîneur principal que de deux équipes, Heart of Midlothian FC en Écosse et Estoril au Portugal. Mais, pour Joao Moutinho, ceci n'est pas réellement un problème. Âgé de 40 ans (il les fêtera le 11 juillet), il a des idées bien à lui. " Ceux qui ont observé Estoril, ont vu que ça jouait bien"
Ses principes de jeu sont très clairs. Estoril était à la fois réputé pour marquer, mais aussi encaisser beaucoup de buts sous Ian Cathro... "Il a un jeu positif avec une équipe qui veut attaquer, mais qui s’expose. [...] J’aime beaucoup sa manière de jouer, le travail va peut-être permettre de prendre moins de buts."
Une préparation très attendue par les supporters de l'ASSE
L'ASSE débutera son championnat de Ligue 2, le 08 août sur la pelouse de Bonal, face à Sochaux. Les Verts disposeront donc d'environ 5 semaines pour se préparer au mieux. Il y a actuellement beaucoup d'attente autour du mercato estival, afin de voir quelle sera l'équipe type de Ian Cathro.
En attendant, le programme des matchs de préparation n'a pas encore été dévoilé. Les Vert devraient cependant affronter le Servette FC le 18 juillet prochain. Ce sera l'occasion pour Cathro de montrer toutes ses ambitions avec l'ASSE. Malaury Martin qui l'a côtoyé en Ecosse parlait en tout cas d'un coach exigeant. "Il a les deux facettes, un bon rapport mais une grosse exigence. S’il fallait un gros coup de gueule, il le passait. Il avait un tempérament assez chaud."