Après un match nul face à l’Iran lors de son entrée en lice, la Nouvelle-Zélande de Ben Old défait l’Égypte ce lundi à 3h du matin heure française. Le joueur de l’ASSE espérait connaître sa première titularisation en Coupe du Monde. Résumé.

Dans la nuit de lundi à mardi dernier, les Kiwis ont pris un point à Los Angeles face à l’Iran. Après avoir mené deux fois au score, les All-Whites ont concédé l’égalisation à deux reprises. Juste après le dernier but de la rencontre, Ben Old a pu faire son apparition sur la pelouse.

ASSE : Les confidences de Ben Old avant le Mondial 2026

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Le joueur de l’ASSE a donc pu connaître ses premières minutes dans un mondial et espérait jouer davantage lors du second match des siens lors de cette Coupe du Monde.

La Nouvelle-Zélande change de pays pour son second match

Pour défier l’Iran, la Nouvelle-Zélande était à Los Angeles lors de sa première rencontre. Six jours plus tard, c’est à plus de deux mille kilomètres de la Californie que Ben Old et ses coéquipiers se sont rendus. Alors que LA est situé au sud des USA près de la frontière avec le Mexique, les Kiwis ont traversé toute la côte Ouest américaine pour se rendre à Vancouver, au Canada, qui se situe à quelques kilomètres des USA.

Les All-Whites comptaient bien rentabiliser ce périple en s’offrant un succès face aux coéquipiers de Mohamed Salah.

Le vainqueur prend une option sur la qualification pour la suite de la compétition

Dans un groupe G où toutes les équipes ont pris un point lors de la première journée, la victoire était essentielle pour entrevoir les seizièmes de finale. Dans une formule où les huit meilleurs troisièmes se qualifient, avoir quatre points devrait suffire pour se qualifier, peu importe le résultat du troisième match.

Face à l’Égypte, un succès était donc souhaité par tout le peuple néo-zélandais afin de voir une équipe de foot passer la phase de groupes au Mondial pour la première fois. Lors de leurs deux phases finales de Coupe du Monde, les Kiwis ont à chaque fois pris la porte dès les poules. Une victoire aurait donc été synonyme d’exploit historique pour le foot néo-zélandais.

Résumé

Les néo-zelandais se sont inclinés 3-1 contre l'Egypte. Remplaçant au coup d'envoi, Ben Old est entré à la 66e minute du match. Les deux équipes étaient à égalité à ce moment (1-1). Néanmoins, Mohamed Salah puis Trezeguet ont inscrit les deux buts egyptiens de la victoire. Il faudra l'emporter contre l'Iran pour espérer décrocher une place en 16e de finale pour les kiwis.