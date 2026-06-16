À un mois de la reprise, le visage des bancs de Ligue 2 se dessine tout doucement. Dix-sept des dix-huit clubs connaissent désormais leur entraîneur pour la saison 2026-2027. Dans ce vaste mercato des techniciens, l'AS Saint-Étienne s'est distinguée avec le choix audacieux d'Ian Cathro, l'un des rares profils étrangers du championnat.

Le mercato ne concerne pas uniquement les joueurs. Comme chaque été, les entraîneurs occupent également une place centrale dans le marché des transferts. Et cette intersaison 2026 ne fait pas exception. Au 16 juin, une seule formation de Ligue 2 n'a pas encore officialisé son entraîneur... Pour le reste, les états-majors ont tranché.

Une Ligue 2 largement fidèle aux techniciens français

Un premier enseignement saute aux yeux : les clubs de Ligue 2 continuent de faire confiance aux entraîneurs français. Sur les dix-sept entraîneurs déjà connus, douze sont tricolores. Didier Santini poursuivra son travail à Rodez. Laurent Guyot reste fidèle à Annecy. Sylvain Ripoll tentera, comme la saison passée, de ramener Guingamp vers les sommets. Olivier Frapolli, après sept années passées à Laval, a choisi Grenoble.

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Parmi les nouveaux venus, Nicolas Usaï devra gérer la reconstruction du Stade de Reims après une année décevante de la part des Champenois. L'ancien technicien de Pau a signé un contrat de 2 années. David Vignes découvrira quant à lui la Ligue 2 après son excellent travail à Fleury.

L'ASSE casse les codes de la Ligue 2 avec Ian Cathro

Dans un paysage de Ligue 2 relativement traditionnel, le choix de l'AS Saint-Étienne tranche nettement. En nommant Ian Cathro, technicien écossais de 39 ans en provenance d'Estoril, Kilmer Sports Ventures a confirmé sa volonté d'apporter une dimension toujours plus internationale au projet stéphanois.

Après l'expérience mitigée d'Eirik Horneland, il y a de quoi s'interroger. La Ligue 2 demeure un championnat exigeant, où l'aspect tactique ne suffit pas toujours. Gestion de la pression, connaissance des adversaires et capacité d'adaptation sont souvent déterminants.

Mais à Saint-Étienne, la direction semble convaincue que le profil de Cathro répond aux besoins du club. Sa culture du développement des joueurs, sa flexibilité tactique et son expérience acquise au Portugal ont pesé dans la balance. L'Écossais sera d'ailleurs l'un des trois techniciens étrangers du championnat, aux côtés du Luxembourgeois Luc Holtz à Metz et de l'Espagnol Albert Sanchez à Dunkerque.

Plusieurs bancs à surveiller

Certains projets seront sous les feux des projecteurs. À Nantes, Michel Der Zakarian devrait signer très prochainement après la relégation des Canaris. Montpellier, autre déception de Ligue 2 la saison passée, a choisi de continuer avec Zoumana Camara pour retrouver rapidement l'élite. un choix certainement guidé par les finances du club, au plus mal, alors que le MHSC est plus que jamais à vendre !

À Metz, le choix de Luc Holtz intrigue. Ancien sélectionneur du Luxembourg durant quinze ans, entre 2010 et 2025, le technicien de 57 ans a été présenté par Bernard Serin comme le "premier choix" du club grenat pour succéder à Benoît Tavenot. Une nomination qui s'inscrit dans la volonté messine de poursuivre sa politique axée sur la formation, Holtz ayant régulièrement lancé de jeunes joueurs avec la sélection luxembourgeoise.

Clermont : instable et toujours sans coach !

Le flou demeure du côté de Clermont. Officiellement, Grégory Proment reste l'entraîneur du club auvergnat après une saison conclue à une discrète 13ème place. Pourtant, le technicien de 47 ans a récemment surpris en publiant son CV sur LinkedIn afin d'annoncer être à la recherche d'un "nouveau challenge". Une démarche peu commune qui confirme le proche départ du technicien malgré l'absence de communication officielle du Clermont Foot. Ancien joueur de Metz et de Caen, Proment avait pris les commandes de l'équipe première l'été dernier après plusieurs expériences dans la formation et avec les équipes réserves. Côté Clermont, rien à envier aux Verts puisqu'ils connaîtront leur quatrième coach en 2 ans depuis le départ de Pascal Gastien en juin 2024...