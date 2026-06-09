Ian Cathro a écrit un livre. 134 pages, intitulé "O Meu Jogo", jamais mis en vente. Un livre pour lui-même, pour tester ses convictions, pour mettre de l'ordre dans sa tête après des années à apprendre dans l'ombre des autres. Le nouveau coach de l'ASSE n'est pas un entraîneur ordinaire. Son histoire, elle, vaut le détour.

Quand KSV a choisi Ian Cathro pour remplacer Philippe Montanier, beaucoup de supporters stéphanois ont tapé le nom sur Google. Normal : l'Écossais de 39 ans est quasi inconnu en France. Mais derrière le CV atypique se cache une trajectoire fascinante, racontée dans un long entretien accordé à The Athletic en 2024. Portrait d'un homme qui a tout donné au football depuis l'âge de 15 ans, a failli tout perdre en sept mois à Hearts, et s'est reconstruit méthodiquement pendant une décennie.

Ian Cathro : Un gamin de Dundee obsédé par le coaching

Ian Cathro n'a jamais été footballeur professionnel. Encore enfant, une blessure au genou, fin de l'histoire. Mais le foot, il y pensait déjà en cours de management au lycée, visualisant des séquences de jeu pour les séances qu'il allait diriger l'après-midi. Ses profs «acceptaient juste ça», raconte-t-il. À Dundee, il monte sa propre académie privée, le Cathro Clinic, axée sur le développement individuel, les touches de balle, la liberté d'expression. Une approche qui tranchait radicalement avec la culture du foot écossais.

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La rencontre Nuno : le moment qui a tout changé pour Ian Cathro

En 2011, lors d'un stage de licence UEFA B en Écosse, un jeune Écossais discret croise un ex-gardien portugais. Nuno Espírito Santo voit Cathro prendre une séance et comprend qu'il a affaire à quelqu'un de différent. «Il a vu ce gamin tranquille qui n'attendait rien, et quand il est allé sur le terrain, Nuno s'est dit : mais c'est quoi ça ?»

Un an plus tard, Nuno l'appelle pour l'emmener à Rio Ave. Ian Cathro pose le pied au Portugal sans parler un mot de portugais. Il apprend la langue footballistique chez Nuno, sur son balcon, en préparant les séances. Nuno le qualifiera de «génie». Suivront Valencia en Liga, Wolverhampton en Premier League avec des septièmes places consécutives et une qualification européenne, Tottenham, Al-Ittihad. Quinze ans à forger une méthode dans les plus grands clubs du monde, en restant dans l'ombre.

Hearts : la guerre culturelle qu'il n'avait pas vu venir

En décembre 2016, Hearts le nomme entraîneur principal. Il a 30 ans. Le foot écossais explose. Un ancien international le raille. Un autre questionne ses compétences sociales. Un troisième se demande s'il a vraiment coaché à Newcastle. «J'avais le malheur d'être l'exemple de cette chose qui dérangeait», analyse Ian Cathro aujourd'hui. «Je suis devenu la nouveauté qu'ils devaient détruire.»

Sept mois, 22 matchs de championnat, 5 victoires. Fin. Mais Ian Cathro est honnête sur sa part de responsabilité : «Je n'étais pas prêt à gérer le bruit et la pression. Ça m'a éloigné de ce que je sais vraiment faire.» La colère l'a submergé. Le vrai Cathro a disparu sous la pression médiatique. Il le reconnaît quelques années plus tard.

La reconstruction : Wolves, l'Arabie Saoudite, et un livre de 134 pages

Retour auprès de Nuno à Wolverhampton en 2018. Trois ans qui font briller ses yeux quand il en parle : le jeu de passes, les combinaisons en mouvement, Jota, Neves, Jimenez. «C'était spécial. Vraiment spécial.» Puis Tottenham, où tout cloche dès le premier jour. Puis Al-Ittihad en Arabie Saoudite, où il gagne le titre de Saudi Pro League en 2023 en surmontant ses propres préjugés sur le football non-occidental.

Et entre tout ça, cinq ans à écrire "O Meu Jogo". Pas pour le vendre. Pour lui. «C'est une façon de s'engager envers ses convictions et de se tester soi-même». Le livre contient des schémas tactiques, des innovations, et des réflexions sur la famille. Un document de travail autant qu'un manifeste personnel.

Ian Cathro a une femme, une fille, et selon ses propres mots, un interrupteur qu'il sait désormais éteindre. «Le football ne m'empêchera plus de dormir. Je ne serai plus ce type-là.»

À Saint-Étienne, il va trouver une ville de football, une pression populaire réelle, et un vestiaire qui a besoin d'être remis debout. Pour un homme qui a passé vingt ans à prouver que son approche était juste, le défi stéphanois ressemble presque à une évidence.

Pour les stéphanois, la plupart sont dubitatifs. A Ian Cathro de les convaincre.

Source : The Athletic (Stuart James, mai 2024)