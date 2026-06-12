C'est le samedi 08 août que le championnat de Ligue 2 reprendra, soit dans un peu moins de deux mois. En cette période d'inter-saison, les différents clubs réfléchissent à l'organisation de leur pré-saison entre dates de reprise, et matchs de préparation… C'est le moment d'opérer les bons choix. Un match de l'ASSE vient d'ailleurs d'être programmé.

L'an passé, les Verts avaient repris très tôt l'entraînement : le jeudi 19 juin. Cette année cette date devrait être plus tardive. La date du 1er juillet était évoqué ces dernières semaines. Le nouveau coach des Verts Ian Cathro, dirigera en tout cas son premier entraînement, dans les semaines à venir. Comme chaque année, l'ASSE va programmer plusieurs rencontres de préparation.

ASSE : Un premier match amical programmé pour la reprise

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Un déplacement en Suisse pour l'ASSE ?

Tout comme l'an passée, l'ASSE devrait disputer une rencontre face au Servette FC. Sur son compte Instagram, le club Suisse a dévoilé son calendrier. Cette confrontation devrait avoir lieu le 18 juillet (sous réserve de modifications). C'est à cette même date que les stéphanois avaient joué ce même adversaire la saison dernière. Les modalités de la rencontre ne sont pas encore connues.

L'année dernière, l'ASSE disputait son troisième match de préparation face à cette même équipe. Le résultat final s'était soldé par une défaite 3-2. A cette époque, Eirik Horneland avait pu procéder à une large revue d'effectif.

Des première recrues, opérationnelles pour ce match ?

Pour le moment, le calendrier de la préparation de l'ASSE n'est pas encore connu. Cependant, le mercato débutera le 15 juin prochain, dans trois jours. Ian Cathro a sans doute des idées pour renforcer son effectif en Ligue 2. L'ASSE devra également faire face à une forte concurrence sur le marché des transferts. Aussi bien dans le sens des arrivées que des départs, où plusieurs joueurs sont déjà sollicités.

Lors de cette rencontre qui se déroulera le 18 juillet, l'effectif de l'ASSE pourrait être bien différent d'actuellement.