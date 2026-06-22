C’est une information qui va faire réagir dans le Forez. Libre de tout contrat depuis son départ d'Auvergne au printemps 2025, Laurent Batlles pourrait très prochainement reprendre du service. L'ancien technicien de l'AS Saint-Étienne (ASSE) est pressenti pour faire son retour sur un banc de touche en Ligue 2, propulsé par une vieille connaissance du peuple vert : Stéphane Tessier.

Selon les informations dévoilées par L'Équipe ce lundi, le Clermont Foot s'apprête à tourner une page majeure de son histoire. Ce mardi, le club auvergnat passe devant la DNCG pour valider ses comptes, mais surtout pour acter son rachat officiel par Stéphane Tessier (ancien directeur général de l'ASSE) et son frère, via leur holding ABL Finance.

Ligue 2 : Stéphane Tessier (Ex-ASSE) passe à l'offensive pour racheter Clermont

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Et qui dit nouveaux propriétaires, dit souvent nouveau projet sportif. Pour succéder au staff en place, le nom de Laurent Batlles revient avec énormément d'insistance. Les deux hommes se connaissent par cœur pour avoir collaboré de longues années à Saint-Étienne entre 2010 et 2015.

L'ancien entraîneur de l'ESTAC et de l'ASSE garde une cote toujours intacte en Auvergne Malgré un premier passage contrasté à Clermont (arrivé en octobre 2024 et limogé en avril 2025), Batlles a laissé une excellente impression humaine et technique au sein du club. Preuve de sa cote sur le marché, le technicien a repoussé plusieurs offres à l'étranger et dans les divisions inférieures ces derniers mois, attendant le projet idéal.

Verdict attendu cette semaine pour Batlles

Si la piste menant à Grégory Poirier (ex-Red Star) s'est refroidie, Laurent Batlles ne serait plus en concurrence qu'avec un seul autre profil mystère. C'est Karim Fradin, futur directeur du football clermontois, qui a la charge de trancher.

ASSE : La LFP annonce une fermeture des Kops pour plusieurs matchs !

Le dénouement est imminent : le nom du futur entraîneur du Clermont Foot devrait être officialisé d'ici la fin de la semaine. Les supporters stéphanois suivront à coup sûr de très près cette colonie d'anciens Verts qui prend forme en Auvergne. L'ASSE recevra d'ailleurs le CF63 dès le vendredi 14 août. Ce sera sans ses deux poumons que le Chaudron pourrait retrouver son ancien coach...