Trois semaines après son dernier match dans le Chaudron, l’ASSE va retrouver son antre face à l’USLD, ce samedi soir, à l’occasion de la 30ᵉ journée de championnat. Toujours invaincus depuis le début du mois de février, les Stéphanois veulent gagner pour provisoirement revenir à un point de Troyes. Ce vendredi soir, Philippe Montanier a révélé son groupe pour défier Dunkerque.

Les Stéphanois ont limité la casse à Nancy, le week-end dernier. Menés dès la cinquième minute, les Verts ont arraché le nul en toute fin de rencontre grâce à un but de Lucas Stassin. Avec ce point, l’ASSE a pu rester seule sur la seconde marche du podium de Ligue 2, avec un point d’avance sur Le Mans. Vainqueurs de Pau (4-0), lundi soir, les sarthois ne relâchent pas la pression sur le club ligérien.

Les Verts veulent prolonger leur série

En marquant le but égalisateur à Nancy, Lucas Stassin a permis à Philippe Montanier de rester invaincu sur le banc de l’ASSE. En signant un huitième match sans défaite, les Verts sont actuellement sur la meilleure série d’invincibilité de leur saison et souhaitent prolonger cela jusqu’à l’épilogue de l’exercice.

Face à Dunkerque, l’ASSE pourrait prolonger sa série à neuf matchs sans défaite. Une performance que le club ligérien n’a plus réalisée depuis la saison 2023-2024. Sous les ordres de Laurent Batlles, les Stéphanois étaient restés invaincus pendant dix rencontres entre août et octobre avant de chuter, face au PFC, début novembre.

Pour égaler cette série, les Verts devront ne pas perdre face à Dunkerque, puis face à Bastia le week-end prochain. Les joueurs de Philippe Montanier seraient bien inspirés de s’imposer pour conserver leur seconde place et maintenir la pression sur Troyes, avant de les recevoir, le 25 avril prochain.

Le groupe de l’ASSE

Voici le groupe retenu par le coach de l’ASSE, Philippe Montanier, pour recevoir Dunkerque, à l’occasion de la 30ᵉ journée de Ligue 2, ce samedi.