Ce lundi soir, Le Mans recevait le Pau FC en clôture de la 29ᵉ journée de Ligue 2. Un match important dans la course au podium. Résumé de la rencontre.

Troisièmes de Ligue 2, les Manceaux avaient un véritable coup à jouer ce soir. Un week-end pascal marqué par de nombreux matchs nuls, notamment chez leurs concurrents directs. L’ESTAC (58pts), accrochée samedi après-midi à Montpellier (2-2), pouvait voir Saint-Étienne revenir à deux points. Les Stéphanois (54pts) ont finalement fait match nul à Nancy (1-1), restant ainsi à quatre points du Mans (50pts) qui pouvait donc revenir à une longueur.

L'Occasion également pour les Manceaux de faire la différence sur le Red Star (48pts), tenu en échec par Laval (0-0) vendredi, et sur Reims (47pts), également accroché par Boulogne (0-0).

Le Mans, plus vraiment une surprise !

Renversant, Le Mans a longtemps fait figure d’invité surprise dans le haut du tableau, mais force est de constater que la régularité de cette équipe impressionne. Avec seulement quatre défaites au compteur, les hommes de Patrick Videira enchaine avec des dynamiques favorables.

De son côté, le Pau FC jouait l’une de ses dernières cartes pour accrocher les places de barrages, avant de se diriger vers une fin de saison sans réel objectif au classement.

Résumé de la rencontre

Le Mans a globalement maîtrisé la rencontre, en s’appuyant notamment sur un Lucas Calodat très actif sur son côté gauche, dont les centres ont constamment mis en danger la défense paloise.

Malgré plusieurs parades d’Esteban Salles, Pau a fini par craquer à la 26e minute sur un but de D. Gueye, avant que ce dernier ne s’offre un doublé sur penalty juste avant la pause (2-0).

Au retour des vestiaires, les Palois ont montré de meilleures intentions sans parvenir à concrétiser, manquant de justesse dans les derniers mètres.

Le Mans a ensuite profité des espaces laissés pour alourdir le score : Bretelle a inscrit le troisième but à la 77e, avant que Rabillard ne scelle définitivement la rencontre d’un lob astucieux (4-0).

Grâce à ce succès, Le Mans s’empare de la troisième place et met la pression dans le sprint final.

Classement de Ligue 2 - J29