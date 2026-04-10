Ce samedi soir à 20h, l’ASSE retrouve le Stade Geoffroy Guichard pour le compte de la 30ᵉ journée de Ligue 2. Avant de recevoir Dunkerque, Philippe Montanier était présent pour répondre aux questions des journalistes lors du point presse d’avant match. L'occasion d'aborder le classement de Ligue 2 et la pression du Mans qui pousse derrière les Verts. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Dunkerque ? C'est une équipe qui n'est pas facile à jouer, qui a vraiment un vrai style de jeu et qui est très performante. Ils vont être à Geoffroy-Guichard sur un beau stade, un beau terrain, donc ça va être forcément plus compliqué. De match en match, on a des adversaires avec des profils différents. Mais on a toujours le même objectif, c'est d'imposer notre jeu. Puis forcément, on doit tout faire pour gagner. Ce n'est jamais facile et on l'a vu à Nancy. Même si on a la mainmise sur le match. Chaque adversaire a sa spécificité. Dunkerque est une équipe qui joue, qui va venir d'une manière audacieuse comme elle fait partout. Ce sera une rencontre intéressante."

Montanier ne s'attarde pas sur Le Mans

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Le classement et la dynamique du Mans ? Je ne regarde pas trop parce qu'on ne va pas rejouer Le Mans. On se concentre plutôt sur notre jeu, mais c'est sûr qu'il y a de l'adversité. Il y a des équipes de qualité. Le Mans en est une. Mais on va se concentrer sur nous et sur le match de Dunkerque. L'objectif, c'est de tout faire pour gagner Dunkerque."

La Ligue 2 pousse les Verts

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Un classement qui oblige l'ASSE à jouer à 100 % ? Le fait qu'il y ait une pression des concurrents directs derrière nous oblige à performer, à être au maximum de nos possibilités. On voit que lorsqu'on ne l'est pas, même une demi-heure sur 90 minutes, on peut être en difficulté. Quand je suis arrivé, on était cinquième à quatre points du deuxième. Là, on est toujours deuxième. On a un point d'avance. On est plutôt satisfaits de cette situation, mais ça ne change pas notre objectif qui, à chaque fois, est d'une banalité déconcertante : gagner le prochain match et voir ensuite ce qui se passe."

Contexte particulier autour d'ASSE - USLD

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Le contexte de la rencontre ? On va surtout regarder Dunkerque. Mais c'est vrai que nous, nos supporters sont, encore plus qu'ailleurs à Saint-Étienne, importants pour nous. S'ils ne sont pas là, on est un peu comme si on était tout nus. Je ne vais pas arriver tout nu en conférence de presse, rassurez-vous, mais c'est vraiment important quand on voit l'ambiance qu'il y a dans le Chaudron et le soutien qu'ils apportent à l'équipe. On croise les doigts pour que cette dissolution, où tout le monde est unanime, qui apparemment est plutôt contre-productive qu'autre chose, n'aboutisse pas et ne pénalise pas nos supporters, le club et l'équipe."