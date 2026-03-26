Sale journée pour Dunkerque… et double sanction dans la foulée. Réunie le 25 mars 2026, la commission de discipline de la LFP a confirmé la suspension de deux matchs ferme pour Aristide Zossou, exclu lors de la lourde défaite sur la pelouse de Troyes (5-1).

Un coup dur majeur pour l’USL Dunkerque, qui devra se passer de l’un de ses éléments offensifs les plus dynamiques au moment d’aborder un tournant de sa saison.

Zossou, une absence qui pèse lourd pour Dunkerque

Expulsé dès la 24e minute face à l’ESTAC, l’ailier ivoirien de 20 ans a laissé les siens en difficulté dans une rencontre qui a rapidement tourné au cauchemar. Résultat : deux matchs de suspension ferme, et une absence notable pour la réception de Rodez… mais surtout pour le déplacement à Geoffroy-Guichard face à l’ASSE.

Un vrai problème pour Albert Sanchez.

Car derrière ses statistiques encore modestes (4 buts, 2 passes décisives), Zossou est bien plus qu’un simple ailier de complément. Il est aujourd’hui l’un des principaux facteurs de déséquilibre dans le jeu dunkerquois.

Un profil explosif… et rare en Ligue 2

Les données confirment cette impression visuelle : Zossou est avant tout un joueur de percussion.

Vitesse maximale élite (94e percentile)

Sprints (86) et distance en sprint (84) très élevés

Accélérations brusques (80)

Autrement dit, un profil de dynamiteur capable de faire reculer un bloc à lui seul.

Dans le jeu, il se distingue surtout par :

ses courses progressives (65)

sa capacité à porter le ballon vers la surface (90)

un volume intéressant en dribbles réussis (67)

Zossou est un joueur qui fait avancer son équipe. Littéralement.

En revanche, tout n’est pas encore abouti :

peu d’impact dans la surface

déchet dans les derniers gestes

faible volume défensif

Un profil brut, encore en construction… mais déjà précieux.

Ligue 2 : Dunkerque encore en course

Après 28 journées, Dunkerque pointe à la 8e place avec 39 points. Le Top 5 reste mathématiquement accessible (à 7 longueurs), mais la marge d’erreur est désormais quasi inexistante.

Et dans ce contexte, l’absence de Zossou tombe au pire moment.

Car le déplacement à Saint-Étienne s’annonce décisif. Une performance à Geoffroy-Guichard est quasiment indispensable pour rester dans la course. Mais elle se fera sans l’un des joueurs les plus imprévisibles de l’effectif.

Un staff également sanctionné

La soirée noire à Troyes ne s’arrête pas là. Lucas Delage, analyste vidéo du club, a lui aussi écopé de deux matchs de suspension, éloignant encore un peu plus Dunkerque de sa stabilité au moment clé de la saison.

Ligue 2 : Dunkerque devra performer face à l'ASSE

Entre suspension, pression du classement et déplacement compliqué à venir, Dunkerque aborde un virage important de sa saison de Ligue 2.

Sans Zossou, le défi s’annonce encore plus relevé. L’absence d’un joueur capable de faire basculer un match peut peser très lourd.

Source : LFP