Ce samedi (20h), L’ASSE va recevoir Dunkerque à l’occasion de la 30ᵉ journée de Ligue 2. Avant la venue des Maritimes, Julien Le Cardinal était présent devant les médias ce jeudi à la mi-journée. L'occasion d'évoquer le contexte de l'avant match avec la manifestation contre la menace de dissolution des groupes d'Ultras stéphanois Extraits.

Julien Le Cardinal (joueur de l’ASSE) : “Comme tous les week-ends, ce sera un match très compliqué contre une très bonne équipe avec beaucoup d'idées. Après, il va falloir mettre plus d'intensité, être meilleurs techniquement. De toute façon, j'ai confiance en l'équipe et je sais qu'on va faire le boulot ce week-end."

Le Cardinal se range derrière les supporters de l'ASSE face à la menace de dissolution

Julien Le Cardinal (joueur de l’ASSE) : “La manifestation contre la menace de dissolution ? Ça ne va pas nous changer grand chose, même si on est quand même impacté par ça, parce que c'est important pour nous aussi. C'est le 12e homme. On a chacun son avis, mais je pense que tout le monde a le même, donc voilà, moi je serai focus dans mon match. Ce qui m'importe c'est gagner ce match. C'est important pour nous aussi, on est aussi derrière eux, comme eux sont derrière nous… C'est aussi la beauté du football, les supporters, c'est ce qui donne le spectacle. C'est eux qui sont derrière nous, donc ils sont importants pour nous.

Est-ce que c'est une bonne solution de dissoudre ces groupes ? Je ne pense pas, parce qu'au final, je trouve que c'est important d'avoir des référents par rapport à ça. Dissoudre, je ne vois pas l'intérêt. Je pense que le club aussi sait sévir quand il y a des gens qui suivent pas le mouvement. Dissoudre ces groupes, ça serait triste quand même. "

Pour rappel, les groupes de supporters de l'ASSE ont fixé un rendez-vous à 16h30 ce samedi pour manifester contre la menace de dissolution concernant les Magic Fans et les Green Angels.