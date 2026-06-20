Doublure de Larsonneur du côté de l'ASSE mais héros face à Rodez (0-0, 7-6 tab) en playoff, Brice Maubleu s'est engagé avec le Pau FC. Le gardien a tenu à saluer le peuple vert, qu'il retrouvera la saison prochaine.

Peuple Vert vous l'annonçait en exclusivité mardi 16 juin, l'information a rapidement été officialisée. Sous contrat avec l'ASSE depuis août 2024, Brice Maubleu a vu son aventure dans le Forez prendre fin. Doublure de Gautier Larsonneur dans le but stéphanois, l'ancien du Grenoble Foot 38 s'est engagé avec le Pau FC, adversaire des Verts la saison prochaine.

Maubleu se souviendra de cet ASSE - Rodez

En effet, Maubleu s'est vu proposer un poste de numéro 3 en 2026-2027 du côté de Geoffroy-Guichard, mais le natif de Saint-Martin-d'Hères (38) a préféré décliner. Titulaire à quatre reprises dans le but de l'ASSE la saison dernière, pour deux succès et deux matches nuls (trois clean-sheets), le gardien a prouvé sa capacité à toujours performer au haut niveau. De quoi lui permettre de trouver un projet au second niveau national dans le Béarn.

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Sur son compte Instagram, quelques jours après l'officialisation du transfert, Maubleu a tenu à remercier le peuple vert. "Ce fut un plaisir de passer ces deux saisons dans ce club mythique qu’est l’ASSE. Merci aux dirigeants, coachs et aux différents staffs et à tous mes coéquipiers. Un remerciement spécial au Peuple Vert qui m’a toujours soutenu, a écrit le portier, tout en souhaitant le retour des Verts en Ligue 1. Je n’oublierai pas cette séance de tirs aux buts contre Rodez où nous avons vécu, ensemble, un moment magique ! Je souhaite à l’ASSE de retrouver la place qui est la sienne : en Ligue 1 !"

Héros des Verts face à Rodez en playoff (0-0, 7-6 tab), Maubleu était parvenu à détourner quatre tirs au but ruthénois à Geoffroy-Guichard. Le gardien retrouvera l'ASSE lors de la 15e journée au Nouste Camp (11 décembre) puis lors du 34e et dernier acte dans le Chaudron (22 mai 2027).