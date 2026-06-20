Formé au Nîmes Olympique puis passé par l'ASSE, Pierre Mbemba effectue son retour dans son club formateur. À 22 ans, le joueur polyvalent espère relancer sa carrière après une expérience de trois saisons en Espagne.

L'AS Saint-Étienne voit l'un de ses anciens jeunes talents retrouver le football français. Ce vendredi, le Nîmes Olympique a officialisé l'arrivée de Pierre Mbemba pour la saison à venir. Un retour symbolique pour le joueur de 22 ans, qui avait effectué ses premières classes chez les Crocodiles avant de rejoindre le centre de formation stéphanois.

Considéré comme un élément prometteur durant son parcours de formation, Pierre Mbemba avait choisi de poursuivre son développement loin de la France. Une décision qui l'avait conduit en Espagne, du côté du Sporting de Gijón, où il a évolué durant trois saisons.

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Pierre Mbemba retrouve ses racines

Le Nîmes Olympique n'a pas caché sa satisfaction au moment d'annoncer ce renfort. Le club gardois récupère un joueur qu'il connaît parfaitement et qui possède désormais une expérience acquise à l'étranger.

Capable d'évoluer aussi bien en défense qu'au milieu de terrain, Pierre Mbemba présente un profil particulièrement intéressant. Sa polyvalence constitue un atout précieux pour son futur entraîneur, qui pourra l'utiliser dans plusieurs registres selon les besoins de l'équipe.

Au-delà de ses qualités sportives, le Nîmes Olympique a également mis en avant les valeurs du joueur. Son professionnalisme, son sérieux et son état d'esprit ont été soulignés dans le communiqué officiel du club.

Un passage à l'ASSE avant l'aventure espagnole

Pour les supporters stéphanois, le nom de Pierre Mbemba n'est pas inconnu. Après ses débuts à Nîmes, le jeune joueur avait intégré la formation de l'ASSE, réputée pour avoir révélé de nombreux talents ces dernières années.

Son passage dans le Forez lui a permis de poursuivre sa progression avant de tenter sa chance à l'étranger. Au Sporting de Gijón, il a découvert un environnement compétitif qui lui a offert l'opportunité de gagner en maturité et d'enrichir son expérience du haut niveau.

Désormais de retour en France, Pierre Mbemba semble déterminé à franchir un nouveau cap. Le principal intéressé a d'ailleurs affiché sa motivation dès l'officialisation de son arrivée : « Très heureux de rejoindre le Nîmes Olympique. J'ai hâte de me mettre au travail et de pouvoir aider au mieux le club à atteindre ses objectifs. »

À seulement 22 ans, l'ancien Stéphanois dispose encore d'une belle marge de progression. Son retour à Nîmes sera suivi avec attention, notamment du côté de Saint-Étienne, où l'on garde toujours un œil sur le parcours des joueurs passés par la formation verte.