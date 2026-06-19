Le marché de Ligue 2 s'emballe déjà. Reims encaisse trois ventes spectaculaires à plus de 20 millions cumulés, Dunkerque vide intégralement son vestiaire, Laval entame une révolution post-Frapolli. Tour d'horizon des premiers mouvements de l'été.

Le compteur tourne fort à Reims. Jaouen s'envole vers Newcastle pour 22 millions d'euros, Zabi file au Paris FC pour 25 millions, et Abdoul Koné rejoint Leipzig contre 15 millions. Trois ventes, plus de 60 millions cumulés, pour un club rémois qui confirme son statut de pépinière la mieux huilée de Ligue 2.

Ligue 2 : Reims réinvente son effectif

Le mercato rémois ne se limite pas aux départs XXL. Naïm Benhattab, prêté à Nantes la saison passée, ne sera pas conservé par son club formateur — un retour sec qui débouche sur un nouveau départ. Trois autres dossiers se referment naturellement : Pallois, Olliero et Busi arrivent en fin de contrat et quitteront le club libres.

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Côté arrivées, Reims active déjà des pistes. Quentin Paris, libre d'Annecy, devrait débarquer dans le Marnais. Daouda Guindo, en provenance de Brest, a lui déjà signé libre. Et le club récupère ses prêtés Salama Demoncy et Leautey, qui viendront densifier l'effectif après les ventes en cascade.

Pau frappe vite, Dunkerque vide son vestiaire

Pau a pris une longueur d'avance sur le marché. Le club béarnais a sécurisé libres Gaétan Pasquiez, en provenance de Grenoble, et Brice Maubleu, qui quitte l'ASSE. Deux arrivées sans indemnité de transfert qui montrent une volonté de bouger vite avant que les autres clubs de L2 ne s'activent.

À l'opposé, Dunkerque traverse un véritable exode. Bardeli, Sylvestre, Georgen, Sasso, Niflore, Iong, Zossou, Doucet et Bokele : neuf départs annoncés pour l'USLD, un chantier de reconstruction qui s'annonce massif pour l'été.

Guingamp, Sochaux, Boulogne : des mouvements ciblés

À Guingamp, Teddy Averlant fait son arrivée, pendant qu'Ortola se dirige vers la sortie. Florent Sanchez, libre d'Orléans, signe également avec l'En Avant. Du côté de Sochaux, Victor Lobry a déjà paraphé son contrat libre, et l'arrivée de Freddy Mbemba devrait suivre. Boulogne, de son côté, frappe sur un profil qui a brillé en National : Benjamin Besic arrive en provenance de Bourg-Péronnas.

Ligue 2 : Laval, le club le plus actif de l'été

Laval est sans conteste le club qui bouge le plus à ce stade du mercato. Esteban Mouton, Hermann Esmel, Chafik Gourichy et Jules Gaudin ont tous signé avec le club mayennais. Une recomposition d'ampleur qui coïncide avec le départ d'Olivier Frapolli, parti prendre les rênes de Grenoble — une page se tourne clairement à Francis-Le Basser.

Dernier mouvement à signaler : Dijon perd Ismaël Diallo, qui s'engage libre avec le Toulouse FC.

Source : suivi mercato Peuple Vert