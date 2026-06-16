Il avait arrêté un penalty décisif face à Rodez pour qualifier l'ASSE en barrage. Brice Maubleu aura marqué son passage à Sainté, même en tant que doublure. À 36 ans, le gardien a décidé de ne pas accepter la proposition des Verts, qui souhaitaient le conserver dans un rôle réduit, et de relever un nouveau défi en Ligue 2. Selon nos informations, il retrouvera Geoffroy-Guichard la saison prochaine sous un autre maillot.

Le scénario aurait pu s'écrire différemment. L'ASSE voulait garder Maubleu, mais dans un statut de troisième gardien, derrière la hiérarchie établie. Le natif de Saint-Martin-d'Hères a refusé. A 36 ans, il aurait pu accepter et terminer tranquillement sa carrière dans le forez. Mais à son âge et avec son vécu, difficile de lui reprocher ce choix : un joueur qui a prouvé sa valeur dans les moments clés ne se résout pas facilement à regarder depuis un banc.

Plusieurs options s'offraient à lui, en Ligue 3 et en Ligue 2. C'est la deuxième division qu'il a choisie, un championnat qu'il connaît par cœur. Ses 4 matchs de Ligue 2 disputés avec l'ASSE cette saison (2 victoires, 2 nuls, 3 clean sheets) lui ont permis de montrer qu'il avait encore les ressources pour évoluer à ce niveau. Le message est passé en L2.

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Maubleu : Huit matchs, un héros, un bilan

En deux ans à Sainté, Brice Maubleu n'aura joué que 8 matchs pour 630 minutes. Son bilan ? 4 clean sheets sur 8 apparitions, soit un taux de 50%. Un seul but encaissé en 4 matchs de Ligue 2, pour un différentiel de +9 sur la compétition. Et surtout, ce barrage face à Rodez qui reste gravé : trois tirs arrêtés lors de la séance, une présence et une autorité qui marqueront.

Valorisé 150 000 euros sur Transfermarkt, Maubleu reste un profil avec une vraie cote sur le marché de la Ligue 2, comme en témoignent les offres reçues. À 36 ans, il n'est visiblement pas prêt à ranger les gants. Il a encore faim.

Geoffroy-Guichard, mais sous un autre maillot

Le détail qui ne manquera pas de faire réagir les supporters verts : Maubleu retrouvera Geoffroy-Guichard la saison prochaine. Son futur club, qui évolue en Ligue 2, croisera donc l'ASSE sur sa route lors de la saison 2026-2027. Un de ces clins d'œil que le football aime produire, et qui donnera forcément une saveur particulière à cette rencontre.

Brice Maubleu quitte les Verts en ayant rendu service quand on avait besoin de lui. C'est peut-être la plus belle façon de partir.

Source : ASSE Stats, Transfermarkt, Peuple Vert