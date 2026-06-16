C’est désormais officiel, Brice Maubleu tourne la page stéphanoise. Comme nous vous l'annoncions en exclusivité sur Peuple Vert il y a quelques jours, le gardien de 36 ans s'apprêtait à relever un nouveau défi chez un concurrent de Ligue 2. Le suspense est levé : l'ancien grenoblois quitte l'ASSE et s’est officiellement engagé avec le Pau FC.

À 36 ans, le natif de Saint-Martin-d’Hères a refusé la proposition de prolongation des Verts, qui souhaitaient le conserver dans un rôle de troisième gardien. Un choix fort et totalement compréhensible pour un joueur qui a prouvé sa valeur dans les moments clés et qui refuse de passer ses dernières années professionnelles sur un banc de touche. Malgré des sollicitations en National et en Ligue 2, c'est le projet béarnais qui a séduit l'expérimenté portier.

L'ASSE retrouvera Maubleu... sous le maillot palois

Ses 4 matchs de Ligue 2 disputés avec l’ASSE cette saison (2 victoires, 2 nuls, 3 clean sheets) avaient envoyé un message clair à toute la division : Brice Maubleu a encore faim et le niveau pour briller.

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Le clin d'œil du destin est déjà acté : Brice Maubleu retrouvera Geoffroy-Guichard la saison prochaine lors de l'exercice 2026-2027, mais cette fois sous les couleurs du Pau FC.

En deux ans dans le Forez, Brice Maubleu n’aura certes disputé que 8 matchs (630 minutes), mais il aura marqué les Verts de son empreinte avec 4 clean sheets sur 8 apparitions (50% de réussite) et un seul petit but encaissé en Ligue 2.

Il restera dans la mémoire des supporters des Verts grâce a Play-Off face à Rodez. En repoussant quatre tentatives lors de la séance de tirs au but, il a propulsé l'ASSE vers la qualification. Une présence et une autorité qui resteront gravées dans les mémoires.

ASSE : Brice Maubleu brise enfin la malédiction des tirs au but !

Brice Maubleu quitte les Verts la tête haute, en ayant répondu présent à chaque seconde où le club a eu besoin de lui. Bonne chance pour ce nouveau défi à Pau, Brice !