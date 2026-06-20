L'AS Saint-Étienne négocie avec Guingamp pour Sohaib Naïr, joueur le plus valorisé de l'effectif costarmoricain. Droitier reconverti à l'axe gauche, le défenseur de 24 ans coche toutes les cases de la philosophie prônée par Ian Cathro. Profil.

Le dossier traîne depuis l'hiver, mais l'ASSE ne lâche pas l'affaire. Sohaib Naïr, 24 ans, sous contrat à Guingamp jusqu'en 2027, est devenu le joueur le plus valorisé de l'effectif de l'En Avant à 850 000 euros sur Transfermarkt. Un profil que les Verts avaient déjà tenté de recruter cet hiver, sans succès. La donne pourrait changer cet été.

Naïr : Un relanceur hors pair, taillé pour le système Cathro

Les chiffres Data'Scout confirment ce que le club stéphanois a dû repérer depuis longtemps. Petit rappel de lecture : un centile de X signifie que le joueur fait mieux que X% des joueurs à son poste dans son championnat, par 90 minutes jouées. Et sur tout ce qui touche à la relance, Naïr écrase littéralement la concurrence de Ligue 2 : 99e centile sur les interceptions ajustées à la possession, 95 sur les passes longues réussies, 92 sur les passes en avant, 89 sur les passes réceptionnées. Un défenseur qui ne se contente pas de dégager, mais qui construit.

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C'est précisément ce registre qui doit séduire Ian Cathro. La méthodologie, basée sur la possession et la relance courte depuis l'arrière, a besoin de défenseurs capables de sortir le ballon proprement sous pression plutôt que de simplement défendre. Naïr, avec 83% de précision de passes et 91% de passes réceptionnées au centile, semble parfaitement calibré pour ce profil de jeu.

Droitier à gauche, polyvalent dans toutes les défenses

Le détail qui change tout dans ce dossier : bien que naturellement droitier, Naïr a évolué cette saison à l'axe gauche de la défense guingampaise. Une polyvalence précieuse pour Cathro, qui peut envisager une défense à trois comme à quatre selon les adversaires. Un défenseur droitier capable de couvrir le poste de gauche élargit mécaniquement les options tactiques, en particulier dans une construction en triangle où l'orientation du corps facilite l'ouverture du jeu vers l'aile opposée.

Sur le plan aérien, Naïr reste également une valeur sûre : 92e centile sur les duels aériens disputés, 83 sur le taux de réussite. Un point fort qui compense, au moins partiellement, des statistiques plus faibles sur le combat défensif pur — les duels défensifs gagnés plafonnent autour du 23e centile, signe que son registre reste davantage orienté relance et anticipation que pur engagement physique.

Un déficit physique à muscler à l'ASSE

La projection Data'Scout vers Saint-Étienne reste prudente. Naïr y obtiendrait une note de 56, classé 3e au poste derrière João Ferreira et Maxime Bernauer, deux joueurs déjà identifiés à l'ASSE cette saison. Le rapport signale explicitement un «déficit physique» : Naïr «doit progresser avant de pouvoir répondre aux exigences athlétiques de Saint-Étienne». La comparaison avec Julien Le Cardinal, profil jugé proche à 73% de similarité, confirme un net retard sur la distance parcourue et les courses à haute intensité.

Mais le rapport souligne aussi un atout d'adaptation immédiate : «Saint-Étienne partage des bases tactiques avec Guingamp. Sohaib Naïr retrouvera des repères familiers». Concrètement, le système de jeu dans lequel il a évolué cette saison ne devrait pas le dépayser tactiquement, même si la préparation physique stéphanoise devra clairement muscler son volume athlétique pour la Ligue 2 à venir.

Le bon profil au bon moment pour les Verts

Techniquement très fiable, capable d'évoluer dans une défense à trois comme à quatre, et déjà rompu à la relance courte qui structure le projet d'Ian Cathro, Sohaib Naïr représente un dossier cohérent pour l'ASSE. Reste à finaliser les négociations avec Guingamp, qui sait pertinemment qu'un départ libre l'été prochain le priverait de toute indemnité de transfert — un levier que les Verts pourraient bien utiliser pour faire pencher la balance.

Un joueur fiable, qui connait la Ligue 2, mais qui dispose encore d'une marge de progression. Et si c'était un aperçu de la nouvelle strétagie de recrutement de Kilmer Sports Ventures ?

Sources : Data'Scout, Transfermarkt