Pour la quatrième fois consécutive, l'ASSE s'est imposée ce week-end en Ligue 2. Sur la pelouse de Pau, les Verts se sont largement imposés sur le score de trois buts à zéro. Comme chaque semaine, le sercice communication du club nous permet de revivre ce succès de sa preparation à la joie d'après match.

Saint-Étienne réalise une entame parfaite sur la pelouse paloise. Après seulement trois minutes, Lucas Stassin concrétise la première offensive stéphanoise. À la réception d’un centre précis de Cardona, parti à toute vitesse dans son couloir droit, l’attaquant devance la défense et glisse le ballon du pied droit dans le petit filet de Noah Raveyre. Les Verts prennent immédiatement l’avantage et imposent leur rythme.

Pau ne tarde pas à réagir. Kalulu tente sa chance dans un angle fermé, mais Gautier Larsonneur se montre vigilant et détourne en corner. Sur coup de pied arrêté, Briançon oblige encore le portier stéphanois à une parade réflexe. Malgré la pression des pallois, l’ASSE reste dangereuse en transition. Boakye voit sa frappe contrée in extremis et Davitashvili sollicite Raveyre sur coup franc juste avant la pause.

En seconde période, Pau croit revenir au score lorsque Versini se présente seul face au but, mais Larsonneur s’interpose brillamment. Dans la minute suivante, les Stéphanois punissent leurs adversaires : Boakye délivre une passe parfaite à Stassin, qui signe un doublé plein de sang-froid (0-2). Toujours incisifs, les Verts maîtrisent la fin de rencontre et Joshua Duffus inscrit un troisième but en toute fin de match. Victoire 3-0 pour l’ASSE, qui s’empare provisoirement de la tête du championnat et creuse l’écart sur son principal concurrent.

"Revenir dans le groupe d'ici 2-3 semaines" (Bernauer - ASSE)

Maxime Bernauer : « Oui, ça va. Je ressors petit à petit sur le terrain et ça fait du bien. Je passe avec Ben en réathlétisation terrain, c’est la dernière ligne droite. Je pense que j’en ai encore pour deux ou trois semaines avec Ben, puis reprise collective avec le groupe, donc c’est cool. J’ai bossé un peu et là on va regarder la réserve (match de Monaco, mercredi dernier). »