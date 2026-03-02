Après 158 jours de disette avec l’ASSE, Lucas Stassin a retrouvé le chemin des filets ce samedi sur la pelouse de Pau. Revivez son match en images.

Le 23 septembre dernier, Lucas Stassin marquait l’unique but de la victoire stéphanoise sur la pelouse d’Amiens lors de la 7ᵉ journée de Ligue 2. Alors que tout portait à croire que le Belge lançait sa saison avec son quatrième but en trois matchs de suite, ce n’est pas ce qu’il s’est passé.

Encore invaincue, l’ASSE avait ensuite perdu face à Guingamp (2-3), quatre jours plus tard. L’attaquant formé à Anderlecht débutait alors une longue disette. Après son but en Picardie, le numéro neuf des Verts a disputé quinze matchs de championnat sans parvenir à marquer le moindre but.

Stassin se relance à Pau

Depuis quelques semaines, les prestations de Lucas Stassin étaient de plus en plus convaincantes. L’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE a fait du bien au jeune attaquant. Face à Guingamp, l’international espoirs belge a obtenu le penalty de l’ouverture du score avant d’avoir plusieurs opportunités de retrouver le chemin des filets. Malheureusement, rien ne voulait lui sourire.

Dans le jeu, la présence de Stassin faisait du bien à l’attaque des Ligériens. Passeur décisif la semaine passée face à Laval, il a de nouveau réalisé un match plein sans marquer pour autant.

La délivrance est arrivée ce 28 février sur la pelouse du Nouste Camp. Dès la première occasion, Lucas Stassin ouvre le score sur un centre d’Irvin Cardona. La reprise légèrement déviée du Belge ne laisse aucune chance à Noah Raveyre et permet à l’ASSE de mener 1-0. Le gardien formé au club encaissera un second but de l’ex-joueur de Westerlo dans le second acte. Idéalement servi par Boakye, Stassin n’a plus qu’à conclure pour faire le break. Plus tard dans la rencontre, Raveyre empêchera le Belge de s’offrir un triplé fracassant. Grâce à ce doublé, les Verts ont enchaîné un quatrième succès de rang et se sont provisoirement emparés de la tête de la Ligue 2.

Lucas Stassin retrouve le sourire, plus de cinq mois après sa dernière réalisation. De quoi lancer une fin de saison qui pourrait lui offrir un ticket pour les États-Unis ?