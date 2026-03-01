Quatrième victoire consécutive et une place de leader provisoire de Ligue 2 BKT. Sous la direction de Philippe Montanier, l’AS Saint-Étienne confirme sa métamorphose. Le succès 3-0 décroché au Nouste Camp face au Pau FC n’est pas seulement net au tableau d’affichage. Il est également limpide dans les statistiques.

Au-delà du score, ce qui frappe avec cette ASSE version Montanier, c’est sa capacité à maîtriser les temps forts comme les temps faibles. Saint-Étienne ne surjoue plus. Saint-Étienne ne s’affole plus. L’équipe avance avec solidité et méthode. Chacun connaît son rôle, respecte son positionnement et met son énergie au service du collectif. Les statistiques confirment d’ailleurs qu’il s’agit de l’une des prestations les plus abouties de la saison.

Une efficacité offensive chirurgicale

Saint-Étienne n’a pas eu besoin d’étouffer son adversaire pour faire la différence. Avec 48 % de possession contre 52 % pour Pau, les Verts ont accepté de laisser le ballon sans jamais perdre le contrôle du scénario.

Offensivement, les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’ASSE a tenté 12 tirs, comme son adversaire. Mais là où Pau n’a cadré que 3 frappes, les Stéphanois en ont cadré 6. Et surtout, ils ont marqué à trois reprises. Trois buts sur six tirs cadrés, soit 50 % d’efficacité.

L’Expected Goals renforce cette impression de supériorité qualitative. Saint-Étienne termine la rencontre avec environ 2,53 xG, contre 0,44 pour Pau. Les meilleures occasions ont été stéphanoises.

Dans le détail, Lucas Stassin a parfaitement incarné ce réalisme. Auteur d’un doublé, il a tenté 4 frappes dont 3 cadrées. Son premier but dès la 4e minute a immédiatement placé les Verts dans le bon tempo. Le deuxième, à la 64e, a sanctionné un temps fort palois non concrétisé. Enfin, Joshua Duffus a scellé le succès dans le temps additionnel, récompensant une projection rapide et lucide.

Moins de volume. Plus d’impact. Augustine Boakye s'offre d'ailleurs deux passes décisives en 26 passes réussies.

Une solidité défensive confirmée par les statistiques

Si Pau a légèrement dominé la possession, il n’a jamais réellement pris le dessus. Les Palois ont tenté 12 tirs, mais seulement 3 ont trouvé le cadre. À chaque fois, Gautier Larsonneur a répondu présent pour préserver sa cage inviolée.

Les Béarnais ont obtenu 4 corners, contre 5 pour l’ASSE. L’équilibre statistique est apparent, mais dans les zones décisives, Saint-Étienne a fait la différence. Le bloc est resté compact. Les lignes ont rarement été désorganisées, même face à l’activité de Giovanni Versini ou Omar Sissoko côté palois.

Le clean sheet n’a rien d’anecdotique. Il est la conséquence d’une organisation rigoureuse et d’une vraie discipline collective. Mickaël Nade par exemple n'aura perdu qu'un seul de ses 10 duels.

Une maîtrise collective visible dans les statistiques individuelles

Au-delà des données globales, les statistiques individuelles illustrent l’emprise stéphanoise.

En défense, Kévin Pedro et Ben Old figurent parmi les joueurs ayant touché le plus de ballons, avec plus de 145 touches à eux deux. La relance s’est construite proprement, sans précipitation, depuis les latéraux.

Au milieu, Abdoulaye Kante a dépassé les 60 ballons joués, avec un taux de passes réussies supérieur à 85 %. Sa capacité à orienter le jeu et à sécuriser la circulation a été déterminante dans la gestion du tempo.

Ces chiffres traduisent une équipe qui maîtrise le rythme. Et surtout une équipe qui sait choisir ses moments.

Une équipe qui contrôle le scénario

Ce 3-0 ne s’explique pas par une domination territoriale écrasante. Il s’explique par une gestion parfaite des moments clés.

Moins de 50 % de possession. Le même nombre de tirs que l’adversaire. Mais un xG largement supérieur. Trois buts inscrits. Aucun encaissé. Copie parfaite.

Saint-Étienne a accepté de subir par séquences. Elle a accepté de défendre. Mais elle n’a jamais paniqué. Et lorsqu’il a fallu accélérer, elle l’a fait avec précision.

Il y a quelques semaines, un match aussi équilibré aurait pu basculer. Aujourd’hui, il est contrôlé.

Une dynamique qui s’affirme

Quatre matchs, quatre victoires. Dix buts inscrits sur cette série. Un seul encaissé.

Les chiffres ne mentent pas. L’ASSE version Montanier est pragmatique. Elle est disciplinée. Elle est efficace.

Et en Ligue 2, ce sont rarement les équipes les plus spectaculaires qui montent. Ce sont celles qui maîtrisent leurs matchs.

Hier soir, au Nouste Camp, Saint-Étienne a prouvé qu’elle savait le faire.