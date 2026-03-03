Il y a quelques jours, Yohan Mollo faisait parler de lui en dénonçant un marché des transferts qu’il juge complètement dérégulé. Fidèle à son franc-parler, l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne assumait une forme de nostalgie et une pointe de provocation.

Mais dans la suite de son entretien accordé à Capté, le ton change. Moins polémique, plus personnel. Mollo évoque sa relation actuelle avec le football. Et derrière l’assurance habituelle, apparaît un joueur en pleine réflexion sur la fin de carrière… sans l’avoir totalement actée.

Une parenthèse qui a éloigné Mollo du plaisir

Son dernier passage en club n’a pas été une réussite. Après une courte expérience à Berre cette saison, Yohan Mollo a choisi d’arrêter au bout de trois mois. La décision n’a rien d’un coup de tête. Elle s’est faite d’un commun accord avec le directeur sportif. « Il y avait énormément de détails qui m’ont un petit peu enlevé l’envie de jouer au football », explique-t-il.

Habitué aux environnements structurés et exigeants, l’ancien ailier stéphanois reconnaît ne pas s’être retrouvé dans un cadre amateur qu’il jugeait insuffisamment professionnel. « J’aime le cadre, la mentalité, les choses bien faites. Honnêtement, dans ce monde-là, il n’y avait pas trop ces ingrédients. » Plutôt que de continuer à venir à reculons, il préfère couper court. « Je ne voulais pas donner une mauvaise image de moi. »

La passion reste intacte

Pour autant, Mollo refuse de parler de retraite définitive. La flamme est toujours là. « Tous les jours, je vais à la salle. Je joue en five avec les collègues. Je me régale. » Le plaisir brut du jeu n’a pas disparu. Au contraire, c’est précisément parce qu’il a senti qu’il le perdait dans un contexte qui ne lui correspondait plus qu’il a préféré s’arrêter.

« Je trouvais ça dommage qu’à mon âge, j’aille sur un terrain à reculons. » Le constat est lucide. Le football professionnel exige une motivation totale. Sans cadre, sans projet clair, Mollo estime ne plus fonctionner.

Mollo : entre opportunités et priorité personnelle

Des pistes ont existé, notamment au Luxembourg. Mais l’ancien Vert ne veut plus « partir pour partir ». Aujourd’hui, sa priorité est ailleurs : développer son académie et structurer ses projets personnels. Il a pris une licence à Sainte-Maxime, mais sans engagement quotidien. « Ça sera au bon vouloir de mon académie, de ma disposition. » Le football reste présent dans sa vie, mais différemment. Plus choisi que subi.

Yohan Mollo n’annonce ni retraite officielle, ni grand retour. Il se situe entre deux mondes. Ce qu’il sait, en revanche, c’est qu’il aime encore profondément le jeu. « Je sais que j’aime encore le foot. C’est juste que c’était un épisode de ma vie où j’ai essayé, et ce n’était pas pour moi. » Derrière le personnage clivant et les déclarations tranchantes, on découvre un joueur attaché à une certaine idée du professionnalisme, et surtout soucieux de ne pas trahir sa propre exigence. La carrière n’est peut-être pas totalement refermée. Mais elle ne reprendra que si le cadre correspond à l’homme qu’il est devenu.