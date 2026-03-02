Parti librement de l’AS Saint-Étienne pour rejoindre le Milan AC, Noah Raveyre poursuit sa progression loin du Forez… mais sans jamais quitter totalement le radar du football français. À seulement 20 ans, l’ancien gardien du centre de formation stéphanois s’impose aujourd’hui comme l’un des portiers les plus prometteurs de Ligue 2. Et selon les informations de Morning Foot, le Racing Club de Lens surveille attentivement son évolution.

Formé à l’ASSE, Raveyre avait fait le choix fort de rejoindre le Milan AC à la fin de son contrat, convaincu par le projet italien. Une expérience formatrice, exigeante, qui lui a permis de franchir un cap dans sa préparation mentale et tactique.

Revenu en France l’été dernier pour gagner du temps de jeu, il s’est engagé avec Pau. Un choix stratégique. Titularisé rapidement, il a enchaîné les prestations solides et s’est affirmé comme l’un des gardiens les plus réguliers du championnat. Autoritaire dans les airs, à l’aise dans le jeu au pied et déjà vocal dans son leadership, Raveyre affiche une maturité rare pour son âge.

Lens anticipe l’avenir

Du côté du Racing Club de Lens, l’été pourrait être mouvementé. Robin Risser, révélation de la saison en Ligue 1, attire de nombreux clubs étrangers. Sa cote explose et un départ n’est pas à exclure.

Pour anticiper, la cellule de recrutement lensoise étudie plusieurs profils. Celui de Noah Raveyre coche de nombreuses cases : jeune, formé en France, déjà exposé au haut niveau et financièrement accessible. Jean-Louis Leca et les décideurs artésiens suivraient de près ses performances.

Lens a récemment réussi un pari similaire avec Risser. Miser sur un jeune gardien à fort potentiel, lui offrir un cadre structurant et capitaliser sur sa progression. Le modèle fonctionne.

Raveyre : une trajectoire qui interroge à Saint-Étienne

Du côté de l’ASSE, le parcours de Raveyre ne laisse pas indifférent. Son départ libre vers le Milan AC avait suscité des interrogations. Aujourd’hui, sa montée en puissance rappelle une réalité parfois frustrante pour les clubs formateurs : certains talents explosent ailleurs.

À 20 ans, Noah Raveyre n’a encore rien prouvé au plus haut niveau. Mais son profil intrigue. S’il continue sur cette dynamique, un retour en Ligue 1 semble inévitable à court ou moyen terme.

Le dossier est encore loin d’être bouclé, mais une chose est sûre : l’ancien portier stéphanois n’a pas fini de faire parler de lui.