Dernière équipe de Ligue 2 à encore être en lice en Coupe de France, Reims disputait son quart de finale ce mardi soir. Les rémois défiaient Strasbourg au Stade de la Meinau et espéraient créer l’exploit pour rejoindre le dernier carré.

Finaliste l’an passé, le Stade de Reims espérait poursuivre son parcours sur la pelouse de la Meinau. Cependant, la tâche s’annonçait délicate pour les champenois face au club Alsacien. Le RCSA ambitionne de se qualifier pour la Coupe d’Europe la saison prochaine et pourrait bien miser sur la Coupe de France pour y accéder. Septième de Ligue 1, le club Alsacien a également terminé en tête de la phase de Ligue de l’Europa Conférence en prenant seize points sur 18.

Les autres rencontres des quarts de finale de la compétition se disputeront plus tard dans la semaine avec Lorient - Nice et OM - Toulouse, mercredi puis Lyon - Lens, jeudi.

Strasbourg - Reims : Résumé

La rencontre est très serrée. Reims a clairement fait le choix d’attendre, bloc médian bien organisé, en espérant exploiter les moindres espaces laissés par les Alsaciens. Strasbourg a la maîtrise territoriale, mais se heurte à un rideau rémois discipliné et compact.

Les meilleures occasions sont pourtant strasbourgeoises. Guéla Doué, très en vue sur son côté, trouve à deux reprises les montants. Deux frappes qui font trembler la Meinau, deux alertes sérieuses pour le Stade de Reims. La réussite fuit le RCSA.

Mais si les Alsaciens poussent, ils s’exposent aussi. Sur l’une des transitions les plus franches du match, Reims parvient à se projeter rapidement. Et là, Mike Penders s’illustre. Le portier strasbourgeois réalise un arrêt réflexe impressionnant, maintenant les siens dans la partie. Une parade décisive qui empêche le plan rémois de porter ses fruits.

Car le plan des Champenois fonctionne jusqu’ici : accepter de subir, fermer les angles, frapper en contre. Strasbourg monopolise le ballon mais peine à déséquilibrer durablement un adversaire patient et rigoureux.

À quinze minutes du terme, la tension est maximale. Chaque récupération devient précieuse, chaque centre peut faire basculer ce quart de finale. Le rythme s’accélère, les espaces commencent à apparaître, et les deux équipes sentent que le prochain coup pourrait être le bon.

Il faudra attendre la 80e minute pour voir Strasbourg trouver la faille. John Patrick touche le ballon de la main dans sa surface. Il n’en fait pas plus pour que le meilleur buteur de Ligue 1, Panichelli ouvre le score. Une frappe fort sous la barre. Aucune chance pour le portier rémois. 1-0 pour Strasbourg.

Cinq minutes plus tard, bis repetita. Au tour du paraguayen Enciso de marquer. Le break est fait. 2-0 pour Strasbourg. Reims a craqué .

La réduction du score de Patrick Zabi à la 93e ne changera rien. Score finale 2-1.

Victoire et qualification strasbourgeoise. Reims n’a pas à rougir après cette rencontre. Mais les champenois auront beaucoup donné. Reste à voir comment ils digéreront cette déception. Prochaine échéance, lundi prochain, dans 6 jours, à Dunkerque.