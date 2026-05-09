L’ASSE va défier Amiens, lanterne rouge, ce samedi soir pour la dernière journée de Ligue 2. Retour sur la dernière venue des Picards à Geoffroy-Guichard.

Vainqueurs du Pau FC quatre jours plus tôt, l’ASSE d’Olivier Dall’Oglio espère enchaîner à domicile. Les Verts restent sur deux victoires et deux nuls depuis l’arrivée du cévenol. Dans un championnat qui est très serré, les Verts seraient bien inspirés de s’imposer pour rester dans le bon wagon et mettre Amiens à distance.

Amiens prend l’avantage avant la pause

La rencontre démarre timidement dans le Chaudron. Aucune des deux équipes n’arrive à imposer son rythme et peu de situations sont à déplorer. Le premier tir vient de Moueffek qui voit sa frappe rasante être déviée en corner.

Saint-Etienne arrive à ne pas être réellement en danger face aux timides offensives des visiteurs. De son côté, Régis Gurtner n’est pas non plus inquiété et peut facilement repousser les rares opportunités de l’ASSE.

À cinq minutes de la pause, Cafaro pénètre dans la surface et tente sa chance mais sa frappe est trop croisée. La réponse picarde ne tarde pas avec Do couto qui frappe fort dans l’angle mal fermé par Larsonneur. Amiens rentre donc aux vestiaires avec un but d’avance

L’ASSE n’y arrive pas

En seconde période, les Verts tentent de revenir dans la partie. Yvann Maçon est le premier à déclencher mais sa frappe est déviée et termine dans les gants de Gurtner.

Mathieu Cafaro s’essaye ensuite sur coup franc mais n’attrape pas le cadre. L’ASSE n’arrive pas à apporter un danger réel sur le but picard.

Amiens tente de piquer en contre et s’offre une énorme balle de break. Lancé dans la profondeur, Mafouta efface Larsonneur et tente sa chance. Il faut le retour d’un Anthony Briançon décisif, pour éviter le but du 2-0.

L’ASSE pousse en fin de partie. Sur un dernier long ballon, Ring s'impose dans les airs devant Mbuku. L’intervention du latéral est jugée licite par l’arbitre qui n’accorde pas de pénalty malgré les protestations. Les Verts s’inclinent donc dans le Chaudron et perd cinq places au classement.