La 34e journée de Ligue 2 se dispute ce samedi soir avec un multiplex qui peut faire basculer toute la saison. Pour l’ASSE, l’équation est désormais limpide : battre Amiens et espérer un faux pas du Mans à Bastia pour arracher la deuxième place synonyme de montée directe en Ligue 1.

Après trois défaites consécutives, les Verts n’ont plus leur destin totalement entre les mains. Le nul concédé par Le Mans face à Reims lors de la précédente journée a toutefois laissé une porte ouverte aux Stéphanois. Avant cette ultime soirée, les Manceaux conservent deux points d’avance sur l’ASSE. Dans un Geoffroy-Guichard annoncé à guichets fermés, les hommes de Philippe Montanier devront d’abord faire le travail contre Amiens, déjà relégué et sans véritable enjeu comptable. Mais dans le même temps, tous les regards se tourneront aussi vers Bastia, où Le Mans jouera sous pression.

ASSE - Le Mans : un duel à distance sous tension

Cette dernière journée offre un scénario parfait pour les amateurs de suspense. D’un côté, Saint-Étienne reçoit une équipe amiénoise déjà condamnée. Sur le papier, les Verts auront une occasion idéale de se relancer après leur revers à Rodez. Mais la dynamique actuelle inquiète forcément. L’ASSE reste sur trois défaites de suite et devra absolument se reprendre.

En face, Le Mans se déplace sur la pelouse d’un Sporting Club de Bastia qui jouera ni plus ni moins que sa place en barrage pour le maintien en L2. Les Stéphanois espèrent un scénario favorable : une victoire des Verts combinée à un nul ou une défaite mancelle permettrait à l’ASSE de reprendre cette deuxième place au tout dernier moment.

Une lutte encore ouverte derrière les Verts

La bataille ne concerne pas uniquement la montée directe. Le Red Star, Annecy, Rodez et Reims restent engagés dans la course aux barrages. Rodez devra confirmer sa grande dynamique sur la pelouse d’Annecy qui a encore un tout petit espoir, tandis que Reims accueillera Pau avec l’ambition de rester dans le bon wagon. En accueillant Montpellier, le Red Star n'aura quant à lui pas la partie facile !

Programme TV de la 34e journée de Ligue 2

Le multiplex de cette ultime journée de Ligue 2 débutera ce vendredi à 20 heures sur beIN SPORTS.

Saint-Étienne - Amiens sera diffusé sur beIN SPORTS 1

Reims - Pau sur beIN SPORTS Max 6

Red Star - Montpellier sur beIN SPORTS Max 5

Bastia - Le Mans sur beIN SPORTS Max 4

Les autres rencontres seront disponibles sur beIN WEB :

Grenoble - Troyes

Annecy - Rodez

Nancy - Dunkerque

Laval - Boulogne-sur-Mer

Clermont - Guingamp

Une dernière soirée de Ligue 2 pour tout renverser

Cette 34e journée pourrait offrir un final totalement fou. L’ASSE a encore une chance de monter directement en Ligue 1, mais elle devra enfin stopper sa mauvaise série. Dans le Chaudron, l’ambiance promet d’être électrique. Les supporters stéphanois savent que tout peut encore basculer en une soirée.

Les Verts n’ont plus de joker. Il faudra battre Amiens et attendre. Peut-être jusqu’aux dernières secondes du multiplex.