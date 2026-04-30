La dernière journée de Ligue 2 entre l’ASSE et Amiens, programmée le 9 mai à 20h, se jouera dans un stade Geoffroy-Guichard plein à craquer. Le Chaudron affichera guichets fermés pour ce rendez-vous décisif.

L’engouement autour de l’AS Saint-Étienne atteint son paroxysme. À l’approche du sprint final, les supporters stéphanois ont une nouvelle fois répondu présents en masse. La billetterie pour la réception d’Amiens, qui marquera la dernière journée de championnat, a rapidement écoulé toutes ses places ce jeudi matin. Tout a été vendu en 27 minutes. après l'ouverture au grand public Résultat : Geoffroy-Guichard affichera complet le 9 mai à 20h, confirmant une dynamique populaire exceptionnelle autour des Verts.

Un Chaudron plein pour finir la saison

Ce guichets fermés n’a rien d’anodin. Il illustre parfaitement l’enthousiasme qui entoure cette fin de saison palpitante. Match après match, le public stéphanois se mobilise et transforme le Chaudron en véritable forteresse. Pour cette ultime journée, l’enjeu potentiel de la montée,a clairement pesé dans la balance.

Les supporters ne veulent rien manquer. Ils seront présents pour pousser leur équipe jusqu’au bout, dans une rencontre qui pourrait être décisive. L’atmosphère s’annonce électrique, à la hauteur de l’événement.

ASSE – Amiens : un rendez-vous qui peut tout décider

À l’aube de cette dernière journée, tous les scénarios restent envisageables. L’ASSE joue gros, et ce match face à Amiens pourrait sceller son destin. Dans ce contexte, évoluer dans un stade plein représente un avantage considérable.

Le Chaudron, fidèle à sa réputation, devrait jouer un rôle clé. Les chants, la pression et l’énergie dégagée par les tribunes pourraient peser lourd dans la balance. Une chose est certaine : le 9 mai, Geoffroy-Guichard sera le théâtre d’une soirée capitale pour l’ASSE.

Avant de se permettre de croire à une montée directe, l'ASSE devra d'abord s'imposer face à Rodez ce samedi. Après deux défaites de suite, les Verts ont laissé Le Mans s'emparer seul de la seconde place. Il reste deux matchs aux stéphanois pour la reprendre.