Facile vainqueur de la République centrafricaine (0-5) mercredi, le Ghana avait besoin d'au moins un nul pour valider sa place pour le Mondial 2026. Opposés aux Comores, les Black Stars d'Ebenezer Annan faisaient figures de favoris. Résumé.

Arrivé l'été dernier à l'ASSE en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade, Ebenezer Annan est vite devenu un élément incontournable du onze d'Eirik Horneland. Hormis les deux rencontres qu'il a manquées face à Grenoble (1-1) et à Clermont (1-2), le latéral gauche a été titularisé lors des sept autres journées. Il a une moyenne de 87 minutes jouées par match. Cela prouve son importance dans l'effectif des Verts.

Du temps de jeu pour Annan ?

Passeur décisif pour la première fois à Montpellier lors de la victoire stéphanoise (0-2), les belles performances d'Annan ont plus ailleurs que dans le Forez. En signe de récompense, le joueur de 23 ans a été appelé Otto Addo, le sélectionneur du Ghana. Il a été sélectionné pour disputer les deux dernières rencontres des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Deux matches que les Black Stars, premiers de leur poule I (22 points), ont attaqué de la meilleure des manières.

Facile vainqueur de la République centrafricaine mercredi (0-5), le Ghana s'est un peu plus rapproché d'un billet pour le Mondial 2026. Un match au cours duquel Ebenzer Annan n'est malheureusement pas entré pour honorer sa septième sélection en carrière. Un palier que le latéral des Verts pourrait dépasser ce dimanche. Car face aux Comores, 4es du groupe avec 15 points, les Black Stars n'ont besoin que d'un match nul pour valider leur ticket. Madagascar étant à trois points au coup d'envoi. Un match que les Ghanéens ne doivent pas prendre à la légère. En effet, à l'aller, ce sont les Comores qui l'avaient emporté (1-0).

Résumé de Ghana - Comores

Le latéral de l'ASSE a commencé la rencontre en tant que titulaire. Le Ghana a lancé sa rencontre face aux Comores avec maîtrise, monopolisant le ballon dès les premières minutes. Les occasions franches se sont fait rares en première période. Quelques accélérations de Jordan Ayew et une reprise manquée de Partey sont à signaler. Les Comores, regroupés en défense, ont tenté quelques contres sans réussite. De plus, la tête de Bourhane a flirté avec le poteau.

Au retour des vestiaires, les Blacks Stars ont rapidement trouvé l’ouverture. A la 48e minute, Mohammed Kudus a repris un centre de Salisu, prolongé par Partey, pour inscrire l’unique but du match. Portés par l’enjeu, les Ghanéens ont continué de pousser, Semenyo et Ayew apportant le danger.

Grâce à ce succès, combiné au revers de Madagascar, le Ghana se qualifie pour le Mondial 2026. Ebenezer Annan a disputé la totalité de la rencontre avec le Ghana. Le latéral de l'ASSE pourrait donc disputer la prochaine Coupe du Monde