Ce dimanche, Malte disputait son second match de la trêve internationale. Présents dans un groupe comportant 5 équipes, l'attaquant de l’ASSE, Irvin Cardona et ses coéquipiers étaient exemptés des qualifications à la coupe du monde et disputaient donc un match amical face à la Bosnie-Herzégovine à 19h. Résumé de la rencontre.

Les espoirs de qualification au mondial 2026 étaient faibles pour Malte, avant même le tirage au sort des éliminatoires. Après 6 matchs disputés sur 8 possibles, les maltais sont d’ores et déjà éliminés. Opposé aux Pays-Bas ce jeudi, Malte s’est incliné sur le score de 4-0, une défaite qui les laisse à la 5ème et dernière place du groupe G. Avec deux points et deux matchs restants, les maltais ne peuvent qu’espérer terminer devant la Lituanie, qui compte 1 point d’avance. Il faudra pour cela prendre des points lors des deux dernières journées en novembre face à la Finlande et la Pologne.

Du temps de jeu pour l’attaquant de l’ASSE

Officiellement international maltais depuis fin août, Irvin Cardona à l'opportunité d’engranger du temps de jeu dans une sélection ou il est l’un des seuls joueurs évoluant dans un pays du top 5 européen. L’attaquant de l’ASSE était titulaire jeudi soir lors de la défaite 4-0 des siens face aux hollandais.

À Saint-Etienne, Eirik Horneland l’utilise moins que la saison passée. Avec un trio d’attaque Boakye-Stassin-Davitashvili qui performe, l’ancien monégasque ne semble plus avoir le même rôle que lors de sa seconde arrivée en janvier 2025. Irvin Cardona s’était imposé comme un titulaire en Ligue 1 et affichait une bonne complicité avec Lucas Stassin. Si le numéro 7 de l’ASSE a réalisé un bon début de saison avec deux buts et deux passes décisives, il n’est plus considéré comme un titulaire indiscutable aux yeux du norvégien. Un statut qu’il a l’opportunité de retrouver dans l’une des sélections les plus faibles du continent.

Résumé de la rencontre

Les maltais commencent mal la rencontre puisqu'ils subissent un but dès la 16e minute de jeu. 1-0, c'est le score à la pause. Le second acte va être plus animé. En effet, la Bosnie va doubler la mise avant que Malte ne réduise le score sur un penalty de Mbong. En fin de rencontre, les coéquipiers d'Ivan Basic vont inscrire deux nouveaux buts. 4-1, c'est le score final de cette rencontre. Titulaire, Irvin Cardona a disputé l'ensemble de la rencontre dans un poste d'avant centre.