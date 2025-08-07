L’ASSE tient son nouveau latéral gauche : Ebenezer Annan s’engage officiellement avec les Verts. Un renfort attendu, aux qualités prometteuses.

Depuis plusieurs jours, son nom revenait avec insistance du côté de la Serbie. C’est désormais officiel : Ebenezer Annan (voir le portrait ici) rejoint l’AS Saint-Étienne en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade. Le défenseur ghanéen de 22 ans débarque dans le Forez contre une indemnité estimée à 2 millions d’euros, assortie de 500 000 euros de bonus à en croire les médias locaux. Une recrue stratégique qui vient combler un poste laissé vacant depuis le départ de plusieurs latéraux.

Ebenezer Annan, une trajectoire européenne déjà solide

Formé en Italie à Bologne, Ebenezer Annan a pris son envol en Serbie. Il s’est notamment illustré lors du dernier exercice avec l’Étoile Rouge, avec qui il a décroché un doublé coupe-championnat. Solide dans les duels, véloce et capable d’apporter du danger dans son couloir, le jeune ghanéen coche les cases recherchées par le staff stéphanois : endurance, intensité et projection offensive.

Déjà international ghanéen, il est également capable d’évoluer plus haut sur le terrain, en tant que piston ou milieu gauche. Une polyvalence précieuse dans une saison de Ligue 2 qui s’annonce exigeante. Sa valeur marchande, estimée à 2,5 M€ sur Transfermarkt, témoigne d’un profil en pleine progression.

Un poste stratégique enfin consolidé pour l'ASSE

La cellule de recrutement de l’ASSE était à pied d’œuvre pour renforcer un secteur affaibli. Depuis le départ de plusieurs arrières gauches, seul Lassana Traoré, issu de la formation, occupait ce poste avec toute l’inexpérience que cela suppose à ce niveau. Annan vient ainsi stabiliser une zone clé du système de jeu, où la dimension athlétique et la capacité à enchaîner les efforts sont essentielles.

L’arrivée d’Annan pourrait également permettre au staff de varier ses options tactiques, avec la possibilité d’évoluer à trois centraux et le Ghanéen dans un rôle de piston offensif.

Le mercato s’accélère, la montée en ligne de mire

Avec ce renfort défensif d’expérience, l’ASSE envoie un signal fort à ses concurrents directs : le club se donne les moyens de ses ambitions. Après avoir consolidé l’axe central, le couloir gauche est désormais sécurisé, et le mercato pourrait encore bouger dans les jours à venir.

À quelques semaines de la reprise, la préparation s’intensifie et l’arrivée d’Annan permet aussi de rehausser le niveau à l’entraînement. Signe d’un projet cohérent, construit autour de jeunes talents déjà rompus au haut niveau européen.

Communiqué de l'ASSE

"Latéral gauche ghanéen, Ebenezer Annan rejoint le secteur défensif des Verts en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade. Le joueur de 22 ans s’est engagé dans le Forez jusqu’en 2028."